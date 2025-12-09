約談黃國昌人頭／遭揭露涉貪斷點浮現 黃國昌提告回擊：不容宵小亂國家

黃國昌回應本刊爆料。（鏡報林煒凱）

民眾黨主席黃國昌捲入凱思國際相關疑雲，本刊日前獨家報導其姻親與相關負責人涉入資金移動、驗資代辦等動作，使外界質疑凱思公司是否為其金流防火牆。面對質疑延燒，黃國昌國會辦公室今日再度強硬回應，稱本刊不斷重複「冷飯熱炒」與散布不實訊息，更痛批民進黨、檢調與媒體「三位一體」，企圖藉案件打擊政敵並重創司法公信力。

本刊此前直擊凱思國際負責人李麗娟疑似為人頭，且黃國昌的小姨子高翬日前突然關閉耘力公司，引發外界質疑是否有串證、滅證疑慮。檢調單位近日是否約談相關關鍵人士，也成為政治圈關注焦點。一旦「防火牆」裂縫擴大，黃國昌是否面臨更高法律風險，再度引發討論。

檢調動向成焦點？黃國昌反問「鏡週刊怎麼會知道」

黃國昌辦公室表示，最令人難以接受的，是《鏡週刊》彷彿能掌握檢調調查進度，甚至提前得知何時約談哪些人。他們質疑這樣的資訊流動不正常，並指控民進黨以政治目的干預司法，使人民對司法體系的信任度持續下滑。

辦公室強調，從最初指控凱思涉港資、中資，到轉口改說姻親匯款成立公司，接著又改稱注資，如今再改成臨櫃存入，說法反覆、不斷變形，連涉入者的身分都能任意替換，「完全是為潑糞而潑糞」。

黃國昌國會辦公室進一步指出，《鏡週刊》的拍攝與跟監行為已波及無辜人士，甚至拍攝到未成年孩童。他們強調，這些方式已經越界，不僅影響家庭，更已侵害基本人權。

黃國昌已對相關報導提出民、刑事告訴。辦公室表示，對於所謂「栽贓抹黑」，他不會姑息，也不會讓「宵小鼠輩」破壞國家法治。他們呼籲外界應以事實為依據，而非被片面敘事牽著走。

●本文為涉己新聞。

