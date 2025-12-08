約談黃國昌人頭1／李麗娟遭約談若被突破 兩關鍵重點黃國昌恐遭重判

凱思國際負責人李麗娟（圖）遭檢調懷疑是黃國昌的人頭，近日極可能首度遭約談。

12月4日，民眾黨創黨主席柯文哲與現任主席黃國昌合體直播，狠虧黃是爐主，「一副快被抓去的樣子。」本刊掌握，黃國昌確實處於四面楚歌窘境，不只即將卸下立委職務失去保護傘，尋求參選新北市長的支持度也敬陪末座，更讓他頭大的是，狗仔大本營凱思國際人頭負責人李麗娟，近期極可能首度遭約談，黃精心設置的第一道防火牆，恐將隨時倒塌。

黃國昌涉弊關鍵在於遭控擔任立委卻利用人頭成立凱思國際拿錢辦事，由於李麗娟只是安親班的老師，加上本刊連日跟監直擊，李麗娟整天都窩在安親班工作，長期替黃國昌親友照顧小孩，就連假日也從住家帶紙巾至安親班，顯示她與凱思國際的運作毫無關係。

黃國昌小姨子高翬（圖）近來悄悄解散耘力公司，並將安親班轉移陣地經營，檢調懷疑滅證，已對相關人展開約談。

本刊埋伏直擊李麗娟多時，發現她整天都窩在安親班，與凱思國際營運無關，更加印證是人頭。

更何況凱思國際登記的營業項目與安親班的補教業務沒有任何關聯；根據經濟部商工登記資料顯示，凱思國際成立資本額從2021年創立的100萬元，到2023年增至1,500萬元，李麗娟都是檯面上唯一的股東，總出資金額達1,490萬元，身為安親班老師的她，何以能有如此龐大的資本來源？加上進出的金流顯示都與她無關，足可證明李麗娟只是人頭。

高翬突然收掉位在台北市民生東路小巷的無照安親班，轉移至仁愛路4段大樓（圖），打算另起爐灶。

本刊經連續2個月深入追查，發現凱思國際公司成立的第一筆資金，確有部分出自黃國昌的姻親無誤，這名黃的姻親就是高翬的L姓表弟，與高翬有高度的關聯性，詭異的是，通常成立公司都是匯款到帳戶等候驗資，這名表弟卻是與友人捧著現金，先後到銀行臨櫃存入凱思國際的帳戶，明顯意在製造斷點，避免幕後的藏鏡人曝光。

