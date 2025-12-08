約談黃國昌人頭3／自稱柯文哲「財經助理」 狗仔基地大帳房李光昕藏身處曝光

李光昕自稱是柯文哲擔任台北市長時的財經助理，成為柯市府永豐幫一員，顯見雙方交情不錯。

知情人士告訴本刊，黃國昌用英文名字Cindy稱呼的李光昕曾任永豐銀協理，她是永豐銀前總經理張晉源緋聞的女主角之一，與柯文哲也有好交情，2022年間曾對外自稱是柯文哲在市長任內的財經助理，多次與人相約在市府討論事情，原本張晉源一度有機會出任民眾黨不分區立委，後來柯還延攬張的多位子弟兵進入市府任職，包括曾任永豐銀副總經理的陳家蓁出任台北市財政局長，及任命悠遊卡公司董事長陳亭如及總經理邱昱凱，都被戲稱為「永豐幫」，李光昕也是其中一員。

廣告 廣告

但她出境後遲遲未歸，加上黃國昌的妻子高翔親友有人頻繁出入中國，以及張晉源9年前身兼永豐金控發言人、策略長、永豐銀行總經理等7個重要職務，赴中國處理永豐金購買上海1788大樓所累積的兩岸三地人脈，相關人等是否暗中替李光昕安排藏身處所？雖不得而知，不過，李光昕潛逃已成橘子翻版，則是鐵一般的事實。

凱思國際是黃國昌狗仔隊大本營，位在安和路2段的商辦大樓，十分隱密。（鏡報李智為）

本刊調查，李光昕在9月底緊急從桃園機場飛往香港，按理來講，如果是短程的香港旅遊，或經中轉香港飛往他國觀光或商務洽公，頂多2到3週即返台，但李光昕出境至今已2個月，加上她平常就在凱思上班，金融圈也早已回不去，不得不令人懷疑，她緊急出國的目的恐怕是避風頭，未來恐遭通緝。

根據常理研判，李光昕出逃恐是在替人設下斷點，不讓檢警調繼續查下去，避免案情持續擴大延燒，由於她過去曾在英國中部的名校華威大學攻讀人力資源碩士，顯見家境不錯。

李光昕不但是張晉源的女密友，黃國昌還曾為她召開記者會，砲轟永豐金追殺揭弊者。至於張晉源，不但被黃國昌封為「吹哨者」，2人一起創立「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」，曾計畫在凱道大遊行，訴求「司法改革、居住正義」，加上黃國昌住在上億豪宅，究竟是租屋或另有金主供養？目前不得而知，但無論如何看來都顯得格外諷刺。

更多鏡週刊報導

約談黃國昌人頭4／白營御用民調公司也搞「寄生」大法 黃國昌穿針引線扮關鍵角色

約談黃國昌人頭／凱思金主姻親表弟遭鎖定 黃國昌防火牆、斷點一一浮現