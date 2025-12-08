約談黃國昌人頭4／白營御用民調公司也搞「寄生」大法 黃國昌穿針引線扮關鍵角色

求真民調承攬柯文哲大選多次民調，被稱為民眾黨御用公司，總經理關智宇（圖）曾捐款100萬元給凱思國際，不禁讓人懷疑是否回捐。

此外，求真民調公司負責人紀怡明與總經理關智宇過去曾在趨勢民調公司共事，關今年不只以蒲田公司名義注資凱思1百萬元，在求真的持股也從40萬股增加至49萬股，紀怡明則持有31萬股，加上柯文哲競選總部去年支付求真公司9筆民調費用，合計990萬元已超出行情，是否有人在求真插股或灌水虛報民調費用？檢調也正一併釐清。

知情人士告訴本刊，紀怡明與黃國昌原為舊識，紀堪稱黃的堅定支持者與金主，甚至可追溯至10年前、2015年時代力量時期，當年作家馮光遠欲參選立委，但被擔任執行黨主席的黃國昌逼退，某次內部會議討論馮的民調狀況，紀隨黃一同出席，後來也帶著黃到處募款，黃處理時力重要黨務，紀還藏身幕後協助，顯見二人關係十分密切。

2019年12月，紀怡明將持有的趨勢民調股票全數出清，隔年2月卸任趨勢董事長，隨後從趨勢民調挖角老同事、研究總監關智宇以及部分研究員，於2022年成立求真民調，成立初期還曾探詢黃國昌當年時力的幕僚有無興趣投資。知情人士指出，「黃國昌曾暗示幕僚們自己與求真的關係，遭解讀可以投資。」在黃國昌、紀怡明拉抬下，求真火速崛起，成立僅短短2年，就在2024大選藍白總統合時扮演關鍵角色，擔任求真總經理的關智宇還代表白營與藍營協調民調。

值得一提的是，民眾黨過去曾爆發寄生國會爭議，求真成立後也玩同樣把戲，苦主則是關智宇的前公司趨勢民調。本刊調查，關跳槽求真後，對外聲稱求真是趨勢的副品牌，另類「寄生」手法還真拉到不少政府標案，也混淆諸多不明所以的政治人物，逼得趨勢民調多次發聲明與紀、關劃清界線。

此外，黃國昌入住仁愛路億元豪宅遭《鏡報》踢爆後，引發社區住戶議論。

黃原本住在高樓層，租約到期後又找到同棟大樓低樓層的房子續住，入住時間超過2年，與他所稱汐止老家拆掉才租屋的說法不符，依此地租屋行情及坪數推估，1年要花上百萬元租金，和他過去高倡的居住正義口號也不符，況且雙方究竟有無真正租約，抑或金主提供房子供養？相關疑點也有待檢調一併查明。

隨著人頭、金流、藏鏡人一一浮出檯面，黃國昌所設的防火牆正逐一坍塌，檢調下一步將直指核心，從耘力急撤、帳房潛逃，到親友資金斷點全部徹底調查。這起醜聞，不只讓黃的形象及人設崩潰，更牽動白營的權力版圖，黃能否撐過約談、躲過羈押，或步上前主席柯文哲的後塵，已成為政壇最關注的話題。

