約開房叮嚀「隔音好」對話流出？球星林劭安被爆劈腿主播女兒

（體育中心／綜合報導）籃球員林劭安與前女籃國手陳芷英的情變風波持續延燒。根據《鏡週刊》報導，民眾黨社會發展部中央專員梅嬿翎遭爆，疑在兩人交往期間多次與林劭安私下見面；爆料人並提供疑似對話截圖，內容涉及相約旅館過夜與深夜長時間通話，引發外界關注。

圖／籃球員林劭安遭爆料劈腿民眾黨社會發展部中央專員梅嬿翎。（翻攝 梅嬿翎 IG、國立體大籃球隊臉書）

報導指出，爆料人自稱是梅嬿翎閨密，表示自今年6月起，林、梅因工作往來愈加頻繁，除了一週約見一次外，幾乎每天睡前都會以電話長時間聊天；今年7月陳芷英赴德國參加世大運女籃期間，兩人見面機會更多。爆料內容指出，當時適逢民眾黨反罷免活動，梅嬿翎因黨務行程常提前一晚入住外縣市飯店，林劭安則在晚間進房會合，頻率高到同仁難以忽視，相關互動在黨內引發議論。

廣告 廣告

爆料人並提供多張疑似通訊軟體對話截圖，內容除提到相約在台北小巨蛋附近旅館開房，互相提醒攜帶過夜用品外，訊息中還可見「訂隔音較好的房型」、「帶啤酒助興」等語句。另一段對話則指林劭安因須先與身在德國的女友通電話，且一度誤算時差，導致梅嬿翎在房內等待，林男則以訊息安撫，待通話結束後才趕赴旅館。

圖／梅嬿翎外型亮麗，目前在民眾黨社會發展部擔任中央專員，並不時擔任黨內活動主持人。（翻攝 梅嬿翎 IG）

對話內容也顯示林劭安在情感態度上頗為矛盾，一方面對梅嬿翎表示，與對方相處「很開心」，並說出「除了她（陳芷英），我只有妳」等語，一方面又坦稱自己「第一次劈腿」，強調仍深愛女友，自嘲「很渣」，甚至將行為歸咎於遇見梅嬿翎。

報導並提到，世大運結束返台後的週末，適逢陳芷英生日，林劭安在夜店為女友舉辦生日聚會時邀請梅嬿翎一同出席，兩人在包廂中的互動被形容為「親暱」，讓陳芷英一度動念提前離席，最後由林劭安出面安撫收場。

林劭安曾在HBL與UBA賽場出賽，因外型與球技受到矚目，與陳芷英交往約5年；陳芷英外型甜美，曾多次入選國家隊，今年9月宣布退役。梅嬿翎則為前體育主播梅聖旻與前新聞主播吳中純獨生女，目前在民眾黨社會發展部擔任中央專員，並不時擔任黨內活動主持人。

對於相關爆料，報導引述當事人回應指出，陳芷英與林劭安均否認指控，強調內容不實；至於梅嬿翎，則在接獲聯繫時表示稍晚再談，之後媒體多次致電均無法取得進一步回應。

更多引新聞報導

「我不是病人」柯煒林抗癌宣傳不停 深夜緊抱媽媽被拍下

小薰遭爆牙齒矯正欠費14萬！否認稱「沒做過」 男友鄭人碩也被問

