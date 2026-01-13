約頂樓看貓犯案…女國三生控訴補教師：猥褻她10多次！法院判無罪原因曝

記者陳弘逸／彰化報導

女國三生控訴遭補教老師猥褻、性交10多次，但因缺乏客觀證據補強，因此法官判無罪，全案可上訴。（示意圖／PIXABAY）

彰化縣某補教老師阿國（化名）前年遭女國三生小花（化名）控訴，私下被帶到視聽店包廂、住處及旅館發生猥褻、性交行為，某次還以看貓為由，邀她到補習班頂樓趁機猥褻至少10多次；此案，法官綜合相關證據，因缺乏客觀證據補強，法官基於「無罪推定」原則，審理後，判阿國無罪，全案可上訴。

判決指出，補教老師阿國（化名）2024年5月、6月間在彰化某遊藝場認識女國三生小花（化名）；兩人私下邀約碰面，還在視聽店包廂、補習班頂樓、住處及旅館發生猥褻、性交行為，少女事後心情難以平復，報警提告，此案曝光。

阿國因涉有刑法第227條第3項之對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪遭依法送辦，並被檢方起訴。

偵審期間，阿國否認犯行，辯稱兩人是普通朋友，只會摸她的頭，沒有摸其他地方。他的辯護人也主張，案發地都是隱密場所，缺乏目擊證人或物證，只有單一指述，缺乏客觀證據補強。

小花控訴，阿國約她去補習班頂樓看貓，到頂樓後，就用手摸身體及舌吻，過程約30分鐘，約去了10次左右，就連送她回家途中，也出手猥褻。

雖然小花有出示向網友訴說猥褻、性交行為經過的對話紀錄截圖，但只有單方面傳送訊息，從截圖中無法看出傳訊日期時間，屬自述被害經過，無從補強證述，至於旅館監視器，已無保存影像。

法官綜合相關證據，基於「無罪推定」原則，無從佐證阿國有犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，因此，審理後，判無罪，全案可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

