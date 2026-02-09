約「台灣甜心」上摩鐵！高雄男付8000元 下場慘了

高雄地方法院近日針對一起涉及未成年性交易案件作出判決，全案共有兩名被告，法院依據不同事實與證據分別作出判決。其中一名男子遭認定犯罪成立，判處有期徒刑並宣告緩刑；另一名男子則因證據不足，獲判無罪。

根據判決內容，化名阿威的男子於2024年6月間，透過「台灣甜心」包養交友平台接觸一名女子。雙方約定在高雄市某旅館內，以8000元作為對價進行性交易。法院調查發現，該名女子實際年齡未滿18歲。

法院認定，阿威在交易過程中，對於對方年齡已產生高度警覺，但仍選擇進行性交易行為。此舉已觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》相關規定。法官考量阿威犯後坦承犯行，並已與當事人及其法定代理人達成調解，完成賠償程序，加上其過往並無前科紀錄，最終判處有期徒刑3個月，得易科罰金，並宣告緩刑2年，緩刑期間須接受保護管束。

同案另一名被告化名阿凱的男子，檢方指控其在不同時間點，透過相同的包養交友平台接觸女子，同樣支付8000元在旅館進行性交易。然而，法院審理後作出不同判決。

法院指出，根據相關證據顯示，該名女子在與阿凱聯繫過程中，曾多次表示自己已成年。此外，該包養交友平台本身設有年齡限制機制，使用者需符合成年條件才能註冊使用。法院認為，在此情況下，難以認定阿凱主觀上已預見對方實際年齡未滿18歲。

法院強調，刑事案件必須依據證據進行認定，檢方所提出的舉證未能排除合理懷疑。基於無罪推定原則，在無法證明被告犯罪的情況下，應判決無罪。因此，阿凱獲判無罪釋放。

本案判決後，檢方與被告雙方仍可依法提起上訴。此案凸顯網路交友平台的年齡查核機制，以及使用者對於交友對象年齡確認的重要性。相關單位呼籲民眾使用交友平台時應謹慎查證，避免觸法。

