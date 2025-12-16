約「進房品酒」談合作！台美魔女北京險遭潛規則 親洩身分線索：水很深

58歲資深女星胡文英憑著凍齡外貌和火辣身材，被外界封為「美魔女」。（圖／翻攝自臉書，美魔女胡文英）

58歲資深女星胡文英憑著凍齡外貌和火辣身材，被外界封為「美魔女」，她除了經常在社群曬清涼照，也樂於分享生活日常。胡文英今天（16日）透露，她最近在北京和某位男性友人談合作，2人用完餐後，對方拿出1瓶紅酒，說要到房間商討細節，疑似想要「潛規則」，她察覺不對勁當場拒絕，男方竟惱羞成怒。

胡文英今天在Instagram回憶經過，該位男子在影視圈工作，得知她人在北京後主動聯繫，邀約她見面洽談電影的合作，「他來飯店接我去吃晚餐閒聊，吃飽飯後他送我回飯店，車上拿了一隻（支）紅酒，來到飯店大廳談電影合作細節，拿腳本企劃書給我看，跟我談角色，見導演等等」。

廣告 廣告

過沒多久，男方跟胡文英說大廳不適合詳談，要求進房間一邊品酒一邊聊。她知道對方醉翁之意不在酒，於是以「我不會喝酒」為由拒絕，「他很不開心的說，多少人要這種機會跟資源都不可能，簡直不識相、不識抬舉，到眼前機會不知把握，還跟我再三確認」。

見對方惱羞成怒，胡文英堅決拒絕，因為她不可能為了演電影而被潛規則，「最後他說你別後悔，怒氣沖沖的離開大廳開著他的超跑走了。我真沒想到他是這樣的人，只知道他家有當官的背景，後台很硬。他應該沒碰過壁很火大吧！這種朋友不要也罷。大陸演藝圈的水太深不得不慎」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

iPhone鬧鐘常沒響？一票人被害慘 內行揭「關閉1功能」秒解決

不是八點檔！醫師搭計程車見「螢幕放這畫面」 驚呼：太欽佩了

涉貪助理費結果大反轉！高院這動作早露端倪 高虹安可望回鍋市長職