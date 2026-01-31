約2000艘中國漁船曾在東海活動 排出470公里長陣

（中央社東京31日綜合外電報導）一間專門分析地理空間資訊的公司分析，自2025年底以來，最多約2000艘中國漁船曾經在東海日中中間線附近海域，密集活動至少兩次，其中一次形成南北長約470公里的長陣。

日本共同社30日報導，根據ingeniSPACE公司分析，第一次是去年12月24日到26日，約2000艘中國漁船在日中中間線靠中方的海域集結，並排成南北約470公里、東西約80公里，猶如一個巨大的U型。

另外一次是本月11日，約1500艘漁船在橫跨日中中間線的地方，排成南北約400公里長的直線。

ingeniSPACE公司分析船舶自動識別系統船載台（AIS）的資訊，並與九州大學教授益尾知佐子共同研究此事。

益尾分析，「這些船隻看似是被組織性動員的中國海上民兵，未來可能會邁向常態性活動」。報導指出，如此數量龐大的船隻，若接近釣魚台列嶼周邊，日本方面可能難以因應。

報導指出，這些漁船相當密集，在上述海域幾乎處於停泊狀態，也展現出欲阻止其他船隻在這片海域航行的態勢。

益尾等人認為，這與共軍去年底在環繞台灣的海空域演習相呼應，由退役軍人等帶領普通漁民扮演「海上民兵」參加大規模訓練。

儘管外界也懷疑上述現象可能是發送虛假訊號所致，但ingeniSPACE在查核AIS以外的資訊後，得出漁船確實曾密集活動的結論。（編譯：楊惟敬）1150131