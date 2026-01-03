約50個城市試點發票抽獎 網民：20多年前就玩過的梗

中國財政部、商務部、國家稅務總局近日聯合印發通知，支持約50個城市開展有獎發票試點工作，試點城市自行確定中獎發票最低票面額度（不低於100元）、中獎比例和獎項設置，單張發票獎項金額原則上不超過800元， 政策實施期為六個月。

央視新聞報導，有獎發票試點工作具體涉及零售、餐飲、住宿、文化藝術、娛樂、旅遊、體育、居民服務業等領域，覆蓋日常消費主要場景，與居民「衣食住行」密切相關。只要在試點城市開具符合條件的發票，每個人都有參與機會，都有中獎機會。

開獎過程由公證處公證，中獎結果公開透明，依法依規接受社會監督。

試點城市將充分利用技術手段強化有獎發票活動全過程監控，確保消費行為真實，嚴厲打擊弄虛作假騙取、套取補助資金等行為，並將加強對參與試點工作相關人員的監督管理，防範徇私舞弊、人為操縱等行為。

對此，網民紛紛表示「20多年前就玩過的梗」、「既刺激了消費又鼓勵了消費開發票的熱情，真乃一舉兩得，一箭雙雕呀」、「紅浪漫不是早就有了嗎？有人帶工友洗澡中過，金額挺大的還」。

