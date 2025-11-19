約9人到學校野戰拍片「新北男警身分曝光」 背景被認出！校方急報警護校譽

新北市一名L姓警官約砲征戰校園，竟還拍下性愛影片，並上傳到社群供人瀏覽。示意圖。（翻攝自photoAC）

新北市一名L姓警官約砲征戰校園，竟還拍下性愛影片，並上傳到社群供人瀏覽，校方為免校譽受損而緊急報案。對此，台北市警局大安分局追查，竟發現帳號持有人是「自己人」，檢察官昨（18日）晚間依妨害風化等罪嫌，諭令L警交保10萬元。

警察約砲9人砲都到校園野戰疑似癖好？

據了解，L姓男警員外型幹練、工作表現亮眼，曾因辦案有功獲獎。不過，L警疑似有校園癖，今年間分別約9名同志砲友到學校野戰，並拍下性愛影片留念，卻沒想到竟還將性愛影片分段傳上自己的X（前推特）。

L男PO出的影片中雖人物都均未露臉，但影片一曝光，校園背景立刻被人認出，竟然是台北市某校園，校方獲悉後，為免校譽受損而趕緊報案。

怎料，檢警循線追尋竟發現是自己人，L警就是X帳號持有人，昨以涉嫌《刑法》妨害風化罪章中的公然猥褻、散布猥褻物品等罪，約談L警到案，並將進一步了解性愛片中現身的9名男子身分，清查是否有未成年或其他涉及妨害性自主等不法。

