紅到對岸！王世堅金句「從從容容」登陸2025年十大流行語

大陸語文雜誌《咬文嚼字》編輯部2日發布2025年度十大流行語，「韌性」位居榜首，其他入選詞彙包括具身智能、蘇超、賽博對帳、數位遊民等，其中立委王世堅昔日質詢金句「從從容容、游刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」也上榜。

《咬文嚼字》編輯部2日發布2025年度十大流行語。（圖／翻攝封面新聞）

據《封面新聞》報導，《咬文嚼字》主編黃安靖在「2025年十大流行語」發布說明中表示，本年度評選依然沿襲一貫的「雙標準」原則，即堅持社會學和語言學評選標準。他指出，「韌性」位居榜首，「蘇超」「賽博對帳」也高票入選，說明這一年度的大事要事、社會熱點都得到社會的廣泛關注。其中「穀子」一詞為英文單字goods的音譯，本義為商品，在流行語中特指動漫、遊戲等二次元文化的衍生產品。

黃安靖分析「2025年十大流行語」時提到，智慧時代已經來臨，漢語詞庫更新加速，增添大批與人工智慧相關的語詞，語言打上明顯的智能時代烙印。他舉例，進入榜單的「具身智能」「活人感」，以及已關注到的「智能體」「數字人」「深度學習」，還有以「智能」為詞根的「智能設備」「智能駕駛」等，說明人工智慧在深刻改變世界的同時，也正在重塑語言結構。

立委王世堅昔日質詢金句「從從容容、游刃有餘」暴紅。（資料照／中天新聞）

黃安靖也指出，新質生產力加速發展，產業結構持續優化，經濟轉型升級加快，就業方式呈現多元化態勢。漢語中隨之出現大量與之匹配的新詞新語，比如進入榜單的「穀子（經濟）」「數位遊民」，進入備選條目的「豎店」反映短劇的興起，以及「低空經濟」「上門經濟」「悅己經濟」等以「經濟」為詞根的詞彙。他表示，語言是社會的產物和符號載體，社會生活在這一年的發展變化，在語言中也得到相應體現。

黃安靖表示，語言是心靈的窗口，語言反映社會情緒。他說，進入今年榜單的「××基礎，××不基礎」「從從容容、游刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」「預製××」，以及進入備選條目的「最棒的小羊」「高能量的一天」「絲瓜湯文學」等，一般民眾的百態人生都在這些語言成分中被呈現。

