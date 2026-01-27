紅到拉美！BTS將展開世界巡迴 墨西哥總統求李在明：追加場次

即時中心／林耿郁報導

南韓天團BTS防彈少年團重出江湖，今（2026）年三月起將再次展開世界巡演，引發各國粉絲瘋搶門票，如今就連墨西哥總統謝恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）都不惜親自致函南韓總統李在明，希望協助BTS在墨西哥舉行更多場表演，以滿足自家的粉絲需求。

紅過太平洋！綜合外媒報導，墨西哥總統謝恩鮑姆在昨（26）日的例行記者會中宣稱，自家約有100萬粉絲想看BTS表演，但目前墨國排定的場次，僅能滿足約15萬名粉絲。

「大家都想去」，謝恩鮑姆強調，為此自己向南韓政府發出正式外交信函，希望李在明總統幫忙協調，增加BTS在墨西哥的演出場次。

BTS將於3月發行睽違三年的新專輯《Arirang》，並於4月9日從南韓高陽展開世界巡演。目前規劃5月7日至10日，在墨西哥城GNP Seguros體育場舉辦3場演出。

黃牛來襲！門票竟炒作至16.7萬新台幣

墨西哥是全球最大的K-pop海外市場之一，BTS過去的巡演亦曾在當地引發大規模排隊與網路塞車。

本次售票也造成不少消費者向政府投訴，促使墨西哥消費者保護機構對Ticketmaster啟動調查，對StubHub與Viagogo等轉售平台祭出制裁，理由是這些平台存在「不當且不忠實」的商業行為。

BTS門票官方售價，從1,800披索至17,800披索（約3,262至32,265元新台幣）不等，但經黃牛轉手後漲幅驚人，部分座位竟喊出高達92,100披索（約16.7萬新台幣）價格。至截稿時，售票公司尚未回應媒體詢問。

墨西哥政府局表示，將著手制定更嚴格的演唱會售票規範，包括事前公布價格、票種與座位資訊，以避免黃牛炒作與消費爭議。

