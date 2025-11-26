紅到海外！林亮君挺日本海產 日網友留言歪樓「卡哇伊」

世界蒙古人聯盟轉發林亮君力挺日本水產品畫面，引發網友關注。翻攝「世界蒙古人聯盟」＠X平台



日本首相高市早苗日前因「台灣有事」言論觸怒中國，招致一連串報復措施，包括暫停日本水產進口、禁止赴日旅遊等。台灣政壇人紛紛在社群力挺，大啖日本海鮮，民進黨台北市議員林亮君宣傳日本海產的照片，也意外在日本暴紅，亮麗的外型擄獲當地一票粉絲，直呼「好可愛」！

關注內蒙古人遭受中共迫害議題的日本組織「世界蒙古人聯盟」（世界モンゴル人連盟）前天（11/24）在X平台發文，分享林亮君最近到超市買日本水產品

，照片中林與架上寫著「台日友好」的宣傳單合影，上面還有Q版總統賴清德吃壽司的畫面，小編在貼文吐槽：「台灣的年輕議員在推廣日本水產品，日本年長的議員卻在議會裡睡覺。」

貼文引發網友熱議，許多人留言「日台友好」、「大感謝！最喜歡台灣了」、「一定會報答你們的恩情」、「我下次也打算去台灣旅行」。

不過也有日本網友被林亮君的外型吸引，歪樓留言「台灣議員好可愛啊」、「她的臉好可愛，我無法集中注意力」、「怎麼有這麼可愛的議員」、「乍看還以為是榮倉奈奈，結果卻是議員，好可愛」。貼文目前已經有71.8萬次觀看，6萬人按愛心，分享近6300次。

