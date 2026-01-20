紅到美國！SNL搞笑致敬攀岩傳奇 台北101與國旗現身全美螢光幕

自由攀岩界傳奇人物的挑戰，意外讓台北101和國旗現身美國SNL短劇。（翻攝自《週六夜現場》YouTube）

台北地標101即將迎來史詩級挑戰！美國自由攀岩傳奇霍諾德宣布將於1月24日徒手挑戰台北 101。這項震撼全球的極限任務，不僅吸引Netflix全程直播，更成為美國老牌綜藝節目《週六夜現場》（SNL）的諷刺短劇題材，讓台北的高樓群與中華民國國旗在國際螢光幕上驚喜現身。

在最新一集的SNL短劇中，喜劇演員戴伊（Mikey Day）化身霍諾德（Alex Honnold），煞有其事地接受專訪，背景穿插台北101的壯闊空拍。正當氣氛營造得既緊張又專業時，老牌演員湯普森（Kenan Thompson）扮演的虛構角色「瑞吉」突然亂入，宣稱自己也要一起爬。

短劇中笑點連連，當扮演霍諾德的戴伊嚴肅表示「高處強風是最大挑戰」時，瑞吉卻抬起左腳指著腳上的石膏說：「對我來說，這才是最大障礙！」短劇結尾更出現瑞吉吊掛在台北101外牆、緊抱中華民國國旗大喊「救命」的荒謬畫面，該影片上架YouTube僅一天便突破90萬次觀看。

《赤手獨攀台北101：直播》預計以4小時，直播霍諾德完成101層樓、508公尺，全程徒手攀登的任務。（Netflix提供）

這次挑戰的主角霍諾德並非一般運動員，他是全球公認最頂尖的自由攀岩（Free Solo）大師。2017年，霍諾德在不攜帶任何繩索、安全帶的情況下，徒手攀上優勝美地高達1,000公尺的「酋長岩」，該事蹟曾被拍成奧斯卡獲獎紀錄片《赤手登峰》。身為The North Face簽約運動員，霍諾德自5歲開始練習攀岩，擁有極強的抗壓性與技術，是史上唯一在優勝美地達成三冠王紀錄的高手。

這次由Netflix推出的《赤手獨攀台北 101：直播》（SKYSCRAPER LIVE），將見證霍諾德如何應對台灣特有的建築結構與氣候挑戰。這不僅是運動界的盛事，更是台北再次站上國際舞台的重要時刻。而從SNL的模仿秀中不難看出，美國主流文化對於這項在台灣舉行的極限挑戰充滿好奇。





