紅到被詐團盯上！TCPB抽「警車娃包+小熊」破萬人參與 假中獎通知亂竄警急喊：別點！

台中市警局日前舉辦有獎徵答活動，禮品是「警車娃包+小熊」，因為太可愛，吸引上萬名網友參與，但也傳出詐團藉此企圖詐騙。（翻攝自臺中TCPB波麗士臉書）

台中市警察局TCPB波麗士日前在社群舉辦反詐有獎徵答，提供30組「警察小熊+警車娃包」，因為造型超萌，引發上萬名網友瘋狂參與，昨（18日）也順利開獎，抽出幸運兒。有詐騙集團眼見小熊太紅，竟然假冒TCPB傳送中獎通知，誘騙民眾點擊，市警局緊急在粉專提醒注意。網友直呼好險沒點，也有人狂酸詐團 「識貨」、「歪腦筋動到太歲爺頭上」。

TCPB波麗士是台中市警局官方粉絲專頁，從1月7日起至1月15日23時59分截止，粉專舉辦網購反詐騙有獎徵答活動，提供獎品為30組「警察小熊+警車娃包」，因為小熊裝在警車造型的娃包，萌翻了，一共吸引1.4萬人按讚，以及1.2萬則留言，活動熱度爆表。

目前有獎徵答活動已結束，TCPB波麗士昨日順利開獎，抽出30位幸運兒，並透過粉專公布名單，不過，隨後傳出有詐騙集團竟假冒TCPB粉專傳送中獎通知，誘騙民眾點擊網頁。TCPB粉專也緊急公佈詐騙手法，提醒民眾提高警覺。

TCPB波麗士指出，「最近發現有不法人士冒用本粉專名義，透過私訊、留言或廣告等方式，企圖騙取您的個人資料及財產」，呼籲民眾切勿點擊不明連結或提供個資，也請認明官方唯一帳號「臺中TCPB波麗士」。粉專強調，「不會」主動私訊要求提供銀行帳號、身分證字號或要求匯款；所有的活動資訊皆以本粉專公開貼文為主。

詐騙集團利用假冒粉專名義，向網友傳出中獎通知或利誘留言進行詐騙。（翻攝臺中TCPB波麗士臉書）

網友紛紛留言表示，有險沒有上當，也狂酸詐團惹錯人，「果然是詐騙，還好我有先私訊波麗士大人詢問」、「這詐騙集團識貨惹」、「歪腦筋動到太歲爺頭上」、 「我有收到」、「就說小熊紅到會有詐騙了，所以趕快開放官方販售吧」。

另外，TCPB波麗士在留言補充表示，假冒的帳號，已經立刻通知meta下架了。TCPB波麗士強調，雖然遇到詐騙集團假冒官方粉專詐騙，但答應網友過年期間第二波有獎徵答抽小熊的活動還是會繼續。

