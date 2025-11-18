紅到越南！FEniX登當地選秀節目 成首組華語男團

超人氣男團 FEniX 夯到越南，攻佔熱播選秀節目。（圖／華納音樂提供）





實力派偶像全能男團FEniX挾帶強勁氣勢登上越南話題選秀節目《SHOW IT ALL VIETNAM》，首次海外舞台就選在這個年度熱播節目，成為節目開播以來首組登場的華語男團，正式打開國際新戰場。

FEniX 第三張專輯《參》正式啟動。（圖／華納音樂提供）

FEniX 第三張專輯《參》正式啟動。（圖／華納音樂提供）

這次表演FEniX帶來了來自第二張專輯的代表作〈BACK TO THE TIME〉，不僅是團魂主打，更由隊長MAX親自創作，唱出他們從成團以來的精神與軌跡。演出影片上線不到24小時，YouTube點閱即突破150萬，隊長MAX在社群發文感謝粉絲支持，並預告：「第三張專輯見！」

廣告 廣告

節目邀請FEniX與韓國團體ARrC擔任國際對戰嘉賓，讓越南11位新星正面迎戰亞洲實力男團，打造國際級對決舞台。作為第三場公演壓軸國際嘉賓，FEniX強勢登場，五人合體火力全開，舞步俐落、隊形整齊、展現頂尖舞台掌控力。主持人也在節目中興奮大讚：「You were like a fire！」

FEniX隊長MAX感謝粉絲支持。（圖／華納音樂提供）

FEniX隊長MAX感謝粉絲支持。（圖／華納音樂提供）

有「風雨男團」稱號的FEniX，這趟越南行從一開始就充滿挑戰，原訂班機因颱風臨時取消，五位成員行程延後、錄影安排大亂，幾乎沒有時間好好休息。但一落地，FEniX立刻被當地粉絲與一路相隨的救火隊熱情融化，不只接機與手寫應援，還送上繡有成員名字的越南斗笠，讓團員驚喜直呼：「太暖了！」

這次首次海外舞台獻給越南，對FEniX而言意義非凡，表演結束後，全場齊聲高喊「FEniX！FEniX！」場面震撼又溫暖。雖然因行程緊湊錯過體驗越式洗髮與按摩的小遺憾，但成員們仍表示：「真的超超超感動！這是我們第一次解鎖國際舞台，謝謝一路陪我們上山下海的救火隊們，這絕對是一次很難得、難忘的體驗！」而號稱「四小時就要進食一次」的FEniX也沒錯過越南美食。節目組準備了當地傳統美食、法國麵包、河粉與越南咖啡，讓成員大讚：「每一道都超好吃！」



【更多東森娛樂報導】

●SJ大巨蛋開唱Day2 「東海哭了」 希澈喊：沒有明天了

●SJ東海、銀赫繼續甜 希澈慘遭「拔毛」 嗨呼：台北NO.1

●呼吸困難送醫急救！轉院後仍不治 美歌手病逝

