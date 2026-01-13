紅劇本揭密！國安單位盯上「政論11傻」 中共敘事5.5小時攻佔台灣螢幕

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

政治中心／程正邦報導

紅劇本揭密！國安單位盯上「政論11傻」，去年10月中國網媒就開始製造爭議訊息。（圖／新台派上線）

台灣政論節目竟成中共「資訊操兵場」？《自由時報》近期揭露一項驚人數據，指出中共利用美國與委內瑞拉的衝突，成功對台發動訊息操弄，中國官媒的論點僅需 5.5 小時就能完全複製到台灣政論節目中，這條「統戰軸線」已引起國安高度關注，于北辰在三立政論《新台派上線》節目中透露，國安單位的機密報告已鎖定「政論 11 傻」。

于北辰指出，中共敘事只要5.5小時，就能透過政論節目攻佔台灣螢幕。（圖／新台派上線）

「11傻」名單曝光？國安單位掌握聽話的名嘴

于北辰指出，這 11 位名嘴並非真的愚笨，而是「非常聽話」。從去年 10 月起，中國網媒便開始鋪陳「委內瑞拉很強、美國很肉腳」的敘事，隨後這套邏輯在短短 5.5 小時內就出現在台灣節目中。

廣告 廣告

這些名嘴在節目中一致採用中方脈絡，指控美國「違反戰爭罪」、「霸凌小國」。于北辰痛批，這些人對國內新聞都沒看這麼細，卻能對中國媒體如《玉淵潭天》、《看台海》的內容全程消化並原封不動播出，目的是在台灣社群散播「疑美論」，最終轉化為「仇美感」。

美國國務卿盧比歐近日受訪表示，突襲委內瑞拉就是為了不讓俄羅斯和中國用他們的油。（圖／新台派上線）

為什麼是委內瑞拉？黃創夏：觸動中共核心利益

為何北京要大費周章操弄遙遠的南美議題？資深媒體人黃創夏分析，委內瑞拉是中國在拉丁美洲最重要的「情報中心」與「一帶一路」投資地。對中國而言，馬杜洛政權是刺在美國背後的利刃。中國本想藉此戰看美國 F-35 下課，沒想到美軍「反手一巴掌」，用神祕武器迅速解決馬杜洛，讓中國臉面掃地。

盧比歐（Marco Rubio）在受訪中明確提到，美國此舉是為了拔掉這顆刺，讓中俄再也無法利用委內瑞拉的石油挑戰世界。因此，中國必須透過「敘事洗白」來反擊，試圖挽回頹勢。

李正皓表示，中共試圖透過癱瘓台灣抗敵意識、不相信美軍，反而遭美軍突襲委國行動打臉。（圖／新台派上線）

戰爭迷霧：操弄輿論以瓦解台灣抗敵意志

黃創夏指出，這不僅是收視率問題，更是中共的「輿論兵推」。美方針對攻台方案的分析中，最擔心的不是美軍實力，而是「台灣的抗敵意志」。中共正是利用「戰爭迷霧」（Fog of War），在資訊不透明的情況下，透過預演好的訊息鏈，讓中國觀點進入分眾媒體與長輩群組。

「如果美軍福特號被擊中的假訊息在 5.5 小時內傳遍台灣，台灣人還有抗敵意志嗎？」黃創夏憂心地說。美軍此次以迅雷不及掩耳的方式抓捕馬杜洛，除了軍事展示，更是對中國的一波「反大外宣」，告訴台灣與國際社會：美軍實力依然強大，不容置疑。

更多三立新聞網報導

美軍黑科技「獅吼功」震爛委兵五臟六腑 共軍殲-35竟是「7分鐘快槍俠」

川普嚇壞柬埔寨！太子集團陳志遭押送中 他揭下場：從地球消失

烏克蘭F-16自創「貼地求生」戰術 關鍵配備曝光！台灣有買

F-16失事內幕！MMC當機引發雲中失散 專家：飛官倒栽蔥帶桿反加速墜海

