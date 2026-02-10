紅包也通膨？ 網友嘆：600元不夠、千元是基本

有網友就說現在連紅包面額，也跟著物價通貨膨脹。（圖／資料畫面）





過年包紅包，你會包多少給小孩呢？有網友就說，現在包200元、600元都會被嫌太少，似乎連紅包的面額，也跟著「通貨膨脹」了！

距離農曆新年只剩下一個禮拜，紅包到底該包多少，這個世紀大難題再度浮上水面，有網友就說現在連紅包面額，也跟著物價通貨膨脹，以前拿到200元紅包就能開心一整天，但現在給小孩的紅包，600元還會被嫌少，1千塊早就是基本了。

貼文一出許多網友都有共鳴，每個都包1千2，八個包下來真的會破產。但也有人覺得，紅包就是個心意，給多給少都是祝福。究竟包多少，才能夠算叫正常，這過年紅包學，再度引發討論。

