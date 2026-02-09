紅包也通貨膨脹？網稱「包600會被笑」 他回憶：小時候200元就很開心

年關將至，許多人開始煩惱紅包要包多少才合適。（本刊資料照）

年關將至，許多人開始煩惱紅包要包多少才合適。近日一名網友在社群平台Threads發文討論，以前自己拿200元就很開心，但如今卻看到包給小孩600元會被笑，1000元才算基本，1200元才有誠意的說法，讓她直呼「所以是要包多少才叫正常？」

包600會被笑？ 過年紅包行情引發討論

貼文一出，許多網友留言分享各自經驗與看法，多數認為「包多少沒有一定標準」，應依經濟能力和家庭默契來決定；「照自己的經濟狀況給，不讓自己難過叫正常」「能領的時候希望越多，發的時候心意到了就好」。也有網友分享自己家紅包金額，例如國小以下200元，國中800元，高中1000元，大學生1200至2000元不等。

此外，網友也提醒紅包只是一種祝福的方式，過於計較金額就失去意義了，「這只是祝福孩子快樂長大的一種方式，計較的人真的就超過了」「按照自己家的默契就好，每個家庭狀況不同」。

