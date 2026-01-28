紅包傳愛送希望 展望會撐起高屏7,561名弱勢孩童日常

楷楷爸爸帶孩子參與展望會活動型方案，在社工陪伴下增進親子互動，學習生活技能，為家庭累積重新站穩的力量。

「你鞋帶要綁起來呀，不然等一下跌倒怎麼辦！」楷楷（化名）一邊提醒，一邊熟練地幫小一的弟弟整理書包。對多數同齡孩子而言，這個年紀應該被照顧，但楷楷已學會為家人多想一步，「爸爸媽媽要顧哥哥、也要顧阿嬤，我就幫忙顧弟弟。」他平靜的語氣下，道出一個孩子過早承擔的重量。

楷楷是家中的老二，上有一位情緒起伏大、需要家人更多陪伴的哥哥，下有年紀差兩歲的弟弟，一家五口與年邁的阿嬤同住。雖為雙親家庭，但媽媽身體狀況不佳，無法穩定工作，家中經濟全仰賴爸爸販售玩具為生，然而近年生意不穩，每月收入最多僅約一萬元，且家中空間不足，需額外承租七千元倉庫，使原已吃緊的生活更加艱困。

廣告 廣告

台灣世界展望會社工欣怡指出，楷楷家仰賴各項補助勉力維持生活，孩子成長所需的營養與學習資源常顯不足，「讓人心疼的是，楷楷已懂得替大人分擔、主動照顧弟弟，這對一個孩子來說真的不容易。」而展望會提供的助學金、營養補助與物資支持，能讓孩子穩定就學，也緩解家中生活壓力。楷楷媽媽分享：「每學期的助學金，幫我們撐過最困難的時候，社工也常來關心，讓我們覺得不是孤單一個家庭在撐。」

在生活壓力下，楷楷(中)與兄弟分工洗碗、互相照顧，小小年紀便學會承擔，展現家庭在困境中彼此扶持的力量。

不同紅包、同一份守護 企業愛心投入多元服務面向

為回應不同兒少與家庭的需要，台灣世界展望會推動「紅包傳愛」行動，在年前號召各界將愛心轉化為多元支持，包括助學紅包（教育扶助）、健康紅包（營養支持）、平安紅包（特殊景況扶助）與希望紅包（家庭生計與青少年培力），讓每一份紅包都能成為孩子在困境中的實際依靠。

泰郡建設機構捐贈 50萬元平安紅包，投入急難、意外與疾病等特殊景況扶助，成為弱勢家庭在最困難時刻的即時生活後盾。

台灣世界展望會在高雄、屏東地區共服務7,561名脆弱兒少，所需扶助金達5,670萬元，將專款專用於支持孩子的註冊費與各項學習所需（學齡前兒少則轉為營養扶助金），感謝愛心企業拋磚引玉行動響應，包括泰郡建設機構捐贈50萬元「平安紅包」，用於特殊景況與急難扶助；建準電機工業股份有限公司捐贈610,500元投入助學、平安與希望紅包，陪伴弱勢家庭度過生活難關。

紅包傳愛，不只是金錢的支持，更是一份陪伴與希望。邀請社會大眾一起加入，讓更多孩子不必因環境被迫提早長大，而能在愛與支持中，慢慢走向屬於自己的未來。

建準電機工業股份有限公司捐贈 610,500元，涵蓋助學紅包、平安紅包與希望紅包專案，回應弱勢兒少在教育、急難與生計培力上的不同需要。

撰文、攝影／台灣世界展望會