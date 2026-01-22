「紅包傳愛」撐起孩子的希望 台灣世展會攜手企業助弱勢兒圓夢

台灣世界展望會每年歲末推動「紅包傳愛」行動，邀請社會大眾將祝福化為實際行動，陪伴弱勢兒少逆境向上。 圖：台灣世界展望會/提供

[Newtalk新聞] 每一次揮拍的背後，是一位單親媽媽咬牙撐起家庭、陪伴孩子逐夢的身影。就讀國小五年級的阿聖(化名)、國小一年級的弟弟和媽媽三人相依為命。媽媽從事清潔工作，微薄收入是家中唯一經濟來源，生活不易，卻始終支持孩子的學習與興趣發展。經年累月的努力，阿聖在2025港都群岳盃全國羽球分齡錦標賽拿下國小五年級男雙冠軍，更榮獲2025全國青少年羽球錦標賽年度總排名第一名，傑出表現獲台灣世界展望會「兒少發展優異表現獎勵金」肯定。

「阿聖，加油！你可以的！」羽球場邊，阿聖媽媽目不轉睛地看著場上的孩子，語氣裡滿是堅定與驕傲。阿聖自小展現對羽球的熱情與天分，加入校隊後幾乎天天訓練。媽媽全力配合教練安排的作息與飲食，下班後仍趕到球場陪伴孩子。「孩子運動量大，我會準備滷蛋和小點心幫他補充體力。」她笑說，一家三口不是在訓練路上，就是在訓練場上，從不缺席任何一場比賽。而背後訓練過程中負擔沉重的球拍等耗材，台灣世界展望會自阿聖國小一年級起，就透過助學金與持續關懷陪伴他穩定學習。

台灣世界展望會每年歲末推動的「紅包傳愛」行動，邀請社會大眾將祝福化為實際行動，陪伴弱勢兒少逆境向上，多年累積的正向故事吸引企業持續以「助學紅包」回應孩子最迫切的學習與成長需求，包括協勝發鋼鐵廠股份有限公司捐助助學紅包15萬元、私立威士頓幼兒園與私立萬丹培正幼兒園攜手響應募集13萬2,355元、明安國際企業股份有限公司愛心同仁捐助11萬1,300元、太原工程有限公司與銘騰工業股份有限公司亦各捐助10萬元，共同為孩子鋪出穩定就學的道路。

「每一份穩定學習與每一次站上球場的機會，背後都是社會溫柔支持的力量。」這些資源將實際投入孩子的註冊費、學習所需、才藝與潛能培育及家庭支持中，透過社工長期陪伴，確保每一份捐款都用在最需要的地方，在你未曾看見的角落，正有孩子因這份支持，得以安心學習、持續成長，慢慢走向屬於自己的舞台；許多家庭因這些紅包，在艱難時刻得以堅持下去。「紅包傳愛」捐款郵政劃撥帳號：01022760，戶名：台灣世界展望會或洽市場行銷處屏東辦公室(08)737-0483 #41。

阿聖(中)、國小一年級的弟弟(右)和媽媽三人相依為命。 圖：台灣世界展望會/提供