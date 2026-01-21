紅包到手、防詐先行 北市提醒學生留意詐騙陷阱

近年各類詐騙手法推陳出新，臺北市教育局提醒學生小心詐騙，守護紅包

臺北市教育局提醒學生在寒假打工要保有警覺心，別誤入求職陷阱

為迎接即將到來的農曆新年，小朋友最期待的就是領到豐厚的壓歲錢。臺北市教育局提醒學生，要格外留意網路常見的詐騙陷阱，不要成為詐騙集團的鎖定對象，守護好紅包錢與個人資料安全。

臺北市教育局學務校安室黃奕仁主任表示，近年各類詐騙手法推陳出新，學生族群常見的受害類型以「網拍購物」為首，其次是「遊戲詐騙」與「中獎通知」類案件。詐騙集團常利用網路平臺、社群訊息誘使誤點連結或轉帳付款，甚至以「限時特價」或「保證中獎」吸引目光。提醒學生面對不明訊息應「三不一要」，包括不點奇怪連結、不輕信保證中獎、不隨意提供個資，要主動與家長、老師或警方確認。如果遇到可疑情況，可撥打165反詐騙專線查證，避免成為詐騙目標。

廣告 廣告

黃奕仁主任並表示，學生在寒假打工也要提高警覺，部分詐騙集團常假借「輕鬆高薪」徵才名義，誘使青少年成為「人頭帳戶」或「車手」，一旦涉案恐面臨刑責。提醒學生切勿將個人銀行帳戶、提款卡或手機門號交付他人，也不可替陌生人提領金錢。選擇合法工作時，應查驗公司資料並與家長共同確認，以防誤入陷阱。

臺北市教育局表示，為守護校園與學生安全，將攜手警方在寒假期間加強校外巡查，鎖定校園周邊高風險地區及青少年聚集場所，持續推動反詐教育與安全宣導。

­