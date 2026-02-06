紅包加一、祝福加一 世界展望會用愛陪嘉義弱勢兒少長大

台灣世界展望會紅包傳愛感恩分享會，紅包加一祝福加一嘉義縣市攜手守護弱勢兒少。（圖：台灣世界展望會提供）

台灣世界展望會在嘉義地區守護多達1500多名弱勢兒少成長，為讓社會愛心不斷延續，今（6）日在嘉義市舉辦「紅包傳愛感恩分享會」，透過多位受助者現兒說法、分享真實故事，感謝社會大眾多年來對弱勢兒少與家庭的支持，攜手守護孩子成長的每一步。

感恩分享會現場，嘉義市政府、嘉義縣政府和各界人士都肯定世界展望會發起「紅包傳愛」的活動成果。紅包傳愛串聯在地力量，陪伴孩子度過求學、災後與家庭困境。

眾多社團、廟宇大力十持台灣世界展望會紅包傳愛行動，匯集社會各界力量，共同守護弱勢兒少。

嘉義市政府社會處副處長溫秋蘭表示，展望會長期在嘉義市服務近250名弱勢兒少，市府會持續支持，一起守護孩子從成長到就學的每個重要階段。嘉義縣社會處處長張翠瑤指出，嘉義縣目前有超過1,300名弱勢兒少在展望會陪伴下成長，「助學、健康、希望與平安」四大紅包，呼應兒童權利公約精神，讓孩子不因家庭經濟受限而失去夢想。

同時，多位受助者也現身分享會表達內心感謝。透過助學紅包完成學業的自立青年雍儒，如今已經是一位實習教師，朝著教育夢想前進；在風災後獲得平安紅包協助修繕家園的小蕙，也能安心持續就學；而在紅包傳愛支持下推動的竹編培力計畫，則幫助不少家庭在困境中培養一技之長，重拾生活信心。

台灣世界展望會中區辦事處表示，「紅包傳愛」不只是金錢援助，更是一份長期陪伴的承諾，邀請社會各界持續響應，讓愛與希望在嘉義不斷延續，陪伴孩子成為更好的大人。（龐清廉報導）