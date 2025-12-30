紅包塞口送走久病兒！婦二審淚崩否認殺人…檢座揭暗黑內幕：根本是詐欺

社會中心／台北報導

8旬劉姓婦人殺害兒子時，在對方口中塞入萬元紅包。（圖／資料照）

台北市一名劉姓老婦，因不堪長達50年獨自照料重度癱瘓兒子的壓力，於2023年將兒子悶死。一審考量其處境堪憫，輕判2年6月並建請特赦。然而，二審於昨日開庭時，劉婦律師突改口辯稱是「加工自殺」而非殺人，遭檢方當庭痛批此舉是為了在一審時規避國民法官審理而玩弄司法程序，連法官也對此訴訟策略表示質疑，全案目前候核辦。

回顧這起令人心碎的長照悲歌，劉姓老婦與兒子（53歲）居住於台北市松山區。兒子因重度身心障礙長期癱瘓在床，生活起居全賴母親一人打理，時間長達半世紀。2023年4月，劉婦因確診新冠肺炎（COVID-19），隔離期間深感年事已高、體力透支，擔憂自己死後兒子無人照顧。同年5月12日上午，她趁外籍看護短暫離開之際，將裝有1萬元現金的紅包袋塞入兒子口中，以此寓意讓兒子「好上路」，隨後封住其口鼻，導致兒子窒息身亡。

在往生者口中塞紅包是給對方的「路費」。（示意圖／資料照）

一審台北地院審理時，發現死者雖臥床多年，但身形與一般成年男子無異，衣著整潔且皮膚無褥瘡，顯見劉婦長年悉心照料，確實因身心俱疲才釀成憾事，情堪憫恕。考量其犯後自首，經2次減刑後判處2年6月有期徒刑，並罕見地建請總統考慮特赦。由於劉婦一審認罪，法院當時裁定不進行國民法官參審，改依通常程序審理。

然而，案件上訴至高等法院後出現戲劇性轉折。二審昨日開庭，劉婦在庭上淚崩，其委任律師主張，當時是兒子透露「想要走」的意願，劉婦才動手，應構成刑責較輕的「加工自殺罪」，否認一審時承認的殺人罪。此舉引發公訴檢察官強烈反彈，檢方指出，劉婦案發時曾對兒子說「我先送你走、不要怨嘆」、「一分鐘就好」，明顯是殺人犯意。

檢察官更嚴厲質疑，一審正是因為劉婦承認殺人，檢辯雙方才合意不行國民法官審判；如今二審翻供改稱加工自殺，形同推翻一審認定的犯罪事實，這不僅浪費司法資源，更有以此規避國民法官重判的投機之嫌。檢方強調量刑基礎已變，請求駁回上訴維持原判。庭末，法官對於律師的答辯策略也感到不解，諭知全案候核辦，將進一步釐清事實真相。



