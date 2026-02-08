紅包年終獎金放大術！4大方向布局 台股打底、美股AI再到債券配置

【記者呂承哲／台北報導】年終獎金陸續入袋，還有即將來臨的紅包，該如何好好運用這筆資金，成為投資人熱議話題。富邦投信指出，面對2026年全球經濟與政策環境仍具不確定性，紅包理財不宜躁進，建議以ETF搭配主動式基金的彈性配置策略，透過分散布局，兼顧成長機會與風險控管。

富邦投信表示，台股仍是國內投資人最具優勢的核心市場。台灣在半導體、AI與電子供應鏈具備完整產業聚落與國際競爭力，相關產業中長期趨勢明確，適合作為投資組合的核心配置。透過聚焦科技與大型權值股的台股ETF與基金，不僅有機會參與AI資本支出持續擴張所帶動的成長動能，也有助掌握台股中長期報酬潛力。

在海外布局方面，富邦投信指出，美國市場仍是全球科技創新與企業獲利的重要引擎。2026年被視為AI產業由基礎建設投資逐步邁向應用落地與獲利兌現的關鍵轉折點，美國大型科技與成長型企業有望迎來新一波獲利重估，透過美股ETF參與AI、雲端運算與數位經濟發展，可協助投資人掌握全球生產力升級的長期投資機會。

此外，富邦投信認為，投資組合中亦可適度納入具成長潛力的新興市場，以提升整體配置彈性。以越南為例，近年受惠於科技製造、公共投資推動及股市升級預期，持續吸引國際資金關注，具備中長期投資價值。

在風險管理上，富邦投信建議，可配置具彈性調整機制的債券型ETF，透過投資等級債與部分非投資等級債的多元配置，爭取穩定息收並平衡資產波動。富邦投信強調，紅包與年終獎金投資關鍵在於建立可長期執行的投資紀律，透過分批進場與長期持有，讓資金成為長期理財布局的重要起點。

