紅包戰提前開打 騰訊砸10億、百度5億 重演11年前盛況

中國互聯網巨頭春節數字紅包大戰提前開打。騰訊AI應用元寶昨上線規模10億元（人民幣，下同，約1.4億美元）的春節現金紅包活動，單筆最高逾萬元，隨即衝上蘋果應用商店第一。螞蟻集團旗下AI「螞蟻阿福」App也將發放特殊福卡，百度已宣布3月12日前使用文心助手有機會瓜分5億元現金紅包。專家分析，各巨頭春節紅包營銷戰全面升級，重演11年前微信紅包盛況，目的除爭取數據用戶防掉隊，主要還在爭奪AI時代的操作系統級入口。

騰訊元寶10億現金紅包活動昨開啟，據封面新聞報導，用戶進入元寶App即可參與領取現金紅包、完成任務獲取額外抽獎機會，部分獎勵支持直接提現至微信支付帳戶，最高單筆紅包金額達萬元，全國用戶可通過預約入口和社交網路上分享等多種方式參與。

元寶的春節現金紅包活動從昨天凌晨開始投放後便掀起紅包分享領取熱潮，一夜之間超過10張萬元小馬卡被「翻牌」，「元寶出錢、好友拆紅包」成為新春潮流，「元寶紅包」話題登上微博熱搜第一，元寶App在昨天已超過豆包登頂蘋果應用商店免費榜。

這是騰訊在2015年春晚投入5億紅包後的罕見春節撒錢，引發全網對「AI+社交」的關注。騰訊董事會主席馬化騰1月26日在騰訊年會曾親自為元寶站台，表示希望通過10億紅包活動重現11年前讓用戶搶微信紅包的快樂。

與AI社交有關的「元寶派」功能也在用戶端啟動灰度公測，用戶可以創建或加入「派」，在群內標註元寶進行對話總結、內容生成、圖片二創等，部分版本中已經接入騰訊會議和影音能力，並與微信、QQ分享連結。

不同於騰訊AI新招，從3日正式開始的螞蟻集團旗下支付寶「集福啦」活動，持續至2月16日除夕夜。用戶上支付寶搜「集福啦」或「搶頭福」，即可提前選定心儀主題，解鎖3張主題福卡，有機會得1張稀有福卡；還有螞蟻集團旗下AI「螞蟻阿福」App發放的特殊福卡「健康福」，涵蓋王者榮耀、原神等熱門遊戲IP等卡通潮玩及影視IP，兼顧不同圈層用戶喜好。

百度也宣布自1月26日至3月12日使用文心助手，就有機會瓜分5億元現金紅包。百度App還將以首席AI合作伙伴身分登上2026北京廣播電視台春節聯歡晚會。字節跳動旗下火山引擎旗下AI應用豆包或將在央視春晚上發放紅包。

據北京商報引述素喜智研高級研究員蘇筱芮表示，互聯網大廠在今年春節豪擲千金花式派紅包，都關聯著旗下AI產品和AI應用，相對於11年前微信紅包解決支付入口問題，今天的紅包雨顯然想試圖爭奪AI時代的操作系統級入口。各大平台配套的支付技術與支付留存能力將直接影響到紅包營銷的效果。

