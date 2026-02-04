紅包理財攻略 國泰金：善用智能投資平台及定期定額 即早啟動複利效益

國泰金控旗下國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信聯手出擊，教戰親子紅包理財攻略。

國泰金控旗下國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信聯手出擊，教戰親子紅包理財攻略，從智能投資平台、多元資產配置到ETF定期定額策略，協助家長善用複利效果與時間優勢，將每年壓歲錢轉化為孩子未來的教育基金或創業資金，同時在投資過程中培養孩子的金融素養與理財紀律。

國泰世華銀行「國泰智能投資平台」提供全天候24小時監控與即時再平衡機制，一旦投資組合比例偏離目標，系統即主動發出通知，讓父母可輕鬆完成再平衡交易，免除盯盤壓力。最新推出的「CIO投資組合」由平均十年以上資歷的投資策略辦公室（CIO）專家團隊領航，透過機構級的專業投資策略，為孩子的未來穩健布局。

「CIO投資組合」透過深厚的總體經濟研究與多重資產管理經驗，精選兩大投資組合。首先是「CIO衡穩投資組合」，採股四債六配置，適合追求穩健收益與穩定現金流的投資人；其次，「CIO智選成長組合」則以股八債二比例，鎖定成長潛力、並兼顧平衡波動，滿足積極型投資人的需求。國泰世華銀行建議，家長可為孩子選擇國泰智能投資「CIO智選成長組合」，專注於長期資本增值，契合孩子資產的成長需求。

申購流程簡便，只需透過 CUBE App一鍵啟動，可選擇單筆投入或設定定期定額，以最小負擔陪伴孩子養成理財習慣。此外，智能投資平台能針對不同投資組合個別追蹤，讓家長能同時管理多個小孩的投資需求，協助孩子從小建立理財觀念與投資情商。

國泰證券建議，家長可將紅包資金進行適當分配，透過定期定額方式養成初步投資紀律，使孩子在長期投入與複利機制下逐步累積資產。同時，也可依照風險承受度與目標時程，替孩子配置多元資產，包括台美股、ETF與債券，以提升成長潛力並兼顧穩健性。透過國泰證券提供的多樣化投資工具，即使起始金額有限，亦能循序建立理財基礎。

在實務操作之外，金融素養培育同樣重要。國泰證券鼓勵父母善用紅包契機，協助孩子逐步建立金錢觀念，例如了解收入、支出與儲蓄的概念，設定具體儲蓄目標，或觀察投資成果變化，以強化財務管理與規劃能力。透過制度化的教育與適切的金融工具，紅包不僅是一次性的節慶禮金，更能成為支持孩子未來的重要資源，進一步奠定穩固的財務基礎。

國泰投信表示，家長可把孩子收到的紅包視為理財起步資金，陪同孩子共同規劃，逐步建立理財觀念。例如透過「定期定額」的方式，能協助孩子理解持續投入與複利的概念，舉例來說，每年年初投入2萬元、以台股近20年年化報酬率11.7%試算，20年間投入總額40萬元，但在時間與複利的累積下，最終金額約可達155萬元，成為孩子步入社會的第一桶金。

在ETF選擇上，可以市值型ETF國泰台灣領袖50（00922）作為人生第一檔ETF，同時了解台灣產業龍頭公司的發展脈動；也可運用高股息ETF國泰永續高股息（00878）引導孩子認識企業分配政策，有每季配息機制，可望支援日常的補習費，依孩子年齡與家庭財務狀況靈活調整資產配置，讓每年壓歲錢成為陪伴孩子成長的教育基金。