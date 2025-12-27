紅包行情回來了？台股單週大漲3% 市值暴增近3兆元

【記者趙筱文／台北報導】本週台股表現續強。根據臺灣證券交易所統計，截至114年12月26日止的一週，發行量加權股價指數收盤為28,556.02點，較前一週（12月19日）的27,696.35點上漲859.67點，週漲幅約3.10%。隨著指數走揚，全體上市公司市場總市值同步攀升至新台幣93兆343.94億元，單週增加2兆7,952.53億元，增幅同樣約為3.10%。

主要指數方面，台灣50指數收在25,563.03點，較上週上漲953.34點，漲幅達3.87%；寶島股價指數收盤31,877.97點，週漲965.55點，漲幅約3.12%。從排除特定族群來看，未含金融類指數本週上漲852.74點、漲幅約3.51%；未含電子類指數小幅上揚6.49點，漲幅約0.03%；未含金融電子類指數則上漲54.73點，漲幅約0.40%。

廣告 廣告

產業別指數表現分歧，其中電器電纜類指數本週大漲7.80%，為漲幅最高族群；居家生活類指數則下跌3.54%，為本週跌幅最大產業。

交易面方面，本週集中交易市場總成交金額達1兆8,188.89億元，全體上市股票成交金額為1兆6,871.68億元，股票成交量週轉率為2.38%。以成交金額觀察，前三大產業依序為半導體類，成交金額6,100.83億元，占全體上市股票交易金額36.16%；電子零組件類2,521.99億元，占比14.95%；電腦及週邊設備類1,508.20億元，占比8.94%。

若以成交量週轉率來看，玻璃陶瓷類以7.45%居冠，其次為半導體類6.60%，電器電纜類6.33%排名第三。

累計自今年年初開盤迄今，共計240個交易日，集中市場總成交金額為99兆5,918.45億元，市場日平均成交金額4,149.66億元，股票成交量週轉率達114.72%，股票日平均成交量週轉率約0.48%。

證交所提醒，上述資料為初步統計結果，本週成交數據尚未納入最後一個交易日的鉅額交易及外幣交易成交金額。整體而言，指數與市值同步上揚，反映市場資金動能仍強，但產業表現分化，後續仍需觀察類股輪動與成交動能是否延續。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

米倉涼子認了「住處遭搜索」 爆染毒神隱首發聲！健康狀況曝光

耶誕假期交易清淡 美股小跌 台積電ADR逆勢漲

設籍不等於自住 實際居住事實成免稅重點

