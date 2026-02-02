紅包行情搶完？歷史數據揭二月勝率7成 網多不買單：「法人收紅包 散戶給」

來到二月第一個交易日，盤中下跌逾 600 點，最低來到 31,359.95 點，呈「月線保衛戰」。原先市場看好，農曆年前能有一波「搶紅包行情」，隨著股價下挫，也引發股民們正反激辯。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 台股寫下「最旺」元月行情，單月漲點多達逾 3,100 點，創 2004 年以來新猷。但來到二月第一個交易日，盤中下跌逾 600 點，最低來到31,359.95 點，呈「月線保衛戰」。原先市場看好，農曆年前搶一波「紅包行情」，隨近期股價下挫，也引發股民們風向轉變。

根據歷史數據統計，近十年來，台股加權指數在二月上漲機率達 70%，平均漲幅 1.69%；以櫃買市場股票為主的 OTC 指數上漲機率更達 80%，平均漲幅 3.27%。對此，投信法人先前也表示，農曆年後在「紅包行情」的預期下，台股量能可望進一步增溫，普遍有不錯的投資機會，建議拉回時可把握時機，或擔憂個股高度波動的人，改以布局主、被動式台股ETF。

不過，觀察今日盤面，加權指數至尾盤前仍跌426.23 點或 1.33%%，至 31,637.52點；主要電子權值股中，台積電（2330）下跌15 元至 1,760 元；鴻海（2317）跌 5.5 元或 2.49% 至 215 元；台達電（2308）跌 3.28% 至1,180 元；聯發科（2454）跌 2.84% 至1,710 元；廣達（2382）跌 2.32% 至273.5 元。聯電（2303）更跌 3.5%，力拚守住 60 元整數大關。

對於台股今日表現與歷史統計數字背道而馳，許多網友出現質疑、警戒態度，有人直呼：「白包行情？！」、「出貨文 危險」、「丸惹」、「法人收紅包 散戶給」、「法人這兩天就一鍵出清」、「內資若真的想拉 新聞不會是這種」、「救命喔 不要再吹了」、「完蛋 這種新聞出來就是要跑」、「這新聞是要人反著看嗎...」、「這個月終於要輪到那 34% 發揮了嗎？機率再低也是會有」。

不過，仍有少部分網友仍偏多看待，有人表示「先下後上」、「今年加權指數上看 4 萬 不要不信 過完年後一定大噴」、「最好跌回 17,306 敢跌我就敢買」。

對於台股前後一個月行情轉變，主動群益科技創新ETF（00992A）經理人陳朝政表示，台股近期盤勢處於相對高檔之區間震盪、波動加大。短線上應控管風險，觀察融資餘額快速累積、技術面乖離率擴大的變化。不過，在 AI 發展趨勢不變下，台廠作為全球最重要的供應商，可望續享有獲利與資本雙漲利多。中長期布局仍以 AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主，因其具備高成長性與產業集中度，將驅動台灣出口與獲利持續擴張，中長期股市表現仍正向看待。

即便過往數據顯示二月份勝率較高，也無法保證市場對本月台股能否延續上個月的熱騰情緒。隨著股民的風向明顯偏反向解讀，認為越接近封關、越高調的利多越需要提高警覺；「紅包行情」能否兌現，仍取決於年後資金動向與國際股市表現。

