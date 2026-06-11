紅包袋意外成亮點！黃仁勳《劉QUIZ》收100萬加碼再捐100萬

黃仁勳作客《劉QUIZ ON THE BLOCK》，和劉在錫開心自拍。（愛奇藝國際版提供）

黃仁勳與韓國國民主持人劉在錫《劉QUIZ ON THE BLOCK》相談甚歡，節目尾聲劉在錫提出，只要答對問題即可獲得100萬韓元（約合新台幣2,0075元）獎金。黃仁勳聽完後當場表示，如果答對就收下獎金，如果答錯則自行捐出同等金額，讓劉在錫驚呼「哇這是第一次！太棒了！」

題目內容為依照NVIDIA相關事件排序，包括GeForce 256發表、史丹佛大學工程中心落成、手臂刺青公開以及與韓國企業領袖聚會等事件。黃仁勳最後正確完成排序，現場也對答案結果感到驚訝。在確認答對後，他依約收下100萬韓元獎金，但隨即表示將連同妻子與女兒事先放入紅包袋的100萬韓元一併捐出。製作單位表示，該筆款項已捐贈至兒童與未來財團，用於弱勢兒少IT教育計畫。

廣告 廣告

黃仁勳的家人也在《劉QUIZ》錄影現場，氣氛相當愉快。（愛奇藝國際版提供）

黃仁勳答對題目贏得《劉QUIZ》提供100萬韓元獎金，他加碼提供100萬元捐作公益，紅包袋超級醒目。（愛奇藝國際版提供）

其實在錄製時，黃仁勳家人已先準備好紅包，讓這段「獎金橋段」最後變成雙倍捐款的安排，使整段收尾從競賽性質增添暖心公益性質。台灣觀眾看到畫面中的紅包袋也感到熟悉，紛紛留言「真是傳統台派」、「我媽的包包裡也總是準備著紅包袋」。 根據尼爾森韓國統計數據，黃仁勳出演的《劉QUIZ ON THE BLOCK》第346集「Jensen Huang特輯」創下節目今年最高收視，全國家庭平均收視達5.7%，最高瞬間衝上8.3%，首都圈平均5.9%、最高8.5%，同時拿下當日包含無線台在內的同時段收視冠軍，也刷新《劉QUIZ》今年以來最高收視紀錄，「K-Jensen」果然在韓國掀起一陣旋風。

黃仁勳的綜藝首秀讓《劉QUIZ ON THE BLOCK》拿下該節目今年收視冠軍。（愛奇藝國際版提供）

更多鏡週刊報導

熱血公益情報／Coupang酷澎擴大員工捐血規模！響應在地公益行動

傻眼！民眾報案酒駕 南韓警局竟「整組在睡」超過1小時沒出警

不情願？SK會長發零食「用丟的」挨轟 黃仁勳手發炸雞成對比