紅包裝的不只是祝福！桃市圖邀親子「讀祝福、玩文字」迎新年

桃園市立圖書館準備年味十足的立體春聯、創意紅包，希望透過閱讀與分享，讓這份福氣陪伴大家過好年。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆新年將至，桃園市立圖書館以「閱讀迎新年」為核心，今(19)起至2月1日推出春節限定閱讀推廣活動，透過別具巧思的創意紅包設計，邀請親子在年節期間一起「讀祝福、玩文字」，讓紅包不只是祝賀心意，更成為家庭共讀的溫暖起點，陪伴市民以書香迎接嶄新一年。

桃園市立圖書館館長施照輝表示，桃市圖今年規劃「丙午年馬上發紅包」徵件活動，準備年味十足的立體春聯與創意紅包，攜手紙藝創作家洪新富，將馬年意象化為精緻的「丙午馬年斗方春聯」，巧妙運用紙張的翻摺設計，將平面的春聯重新定義，變成立體、生動的視覺驚喜；同時邀請平面設計師兼策展人蕭言軒，設計兩款創意紅包，不論是字詞矩陣排列帶來的閱讀趣味，或是金箔材質展現駿馬奔騰意象，都為紅包注入嶄新的寓意。

廣告 廣告

紅包設計跳脫傳統樣式，融入「翻讀」、「拼讀」的互動概念，讓文字從靜態祝賀轉化為親子間的小小閱讀遊戲，讓孩子可透過翻轉、組合字詞，讀出屬於自己的新年祝福；家長也能在陪伴過程中，引導孩子感受閱讀的樂趣，讓紅包成為促進家庭互動的閱讀媒介。

徵件期間，邀請家戶在年節除舊佈新時，為家中書櫃進行一次溫柔整理，重新回望陪伴孩子成長的閱讀記憶。活動鼓勵民眾拍攝一張「家庭閱讀照片」，無論親子、祖孫、手足或其他家庭成員共讀的溫馨畫面皆可，同時推薦一本適合親子共讀的好書，分享閱讀帶來的感動與收穫，到桃市圖官網完成投稿後，即有機會獲得限量版「丙午年馬上發紅包」。

活動分二階段彩禮，完成第一階段投件，就有機會獲得限量推出兩款紅包袋及斗方春聯1份(限量600份)，親子共讀照片獲得入選，除可獲得限量版超紅筆記本，共讀照片還可上桃市圖官網及電視牆播放，成為閱讀大明星。

「閱讀大明星」將由評選小組第二輪進行綜合評選，重視家庭閱讀情境的真實性與溫度、書籍推薦的親子共讀適切性，以及文字分享內容所展現的閱讀推廣意義。

桃園市立圖書館準備年味十足的立體春聯，運用紙張的翻摺設計，將平面的春聯立體化。(記者李容萍攝)

桃園市立圖書館準備年味十足的創意紅包，融入「翻讀」、「拼讀」的互動概念。(記者李容萍攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

下探8度！本週氣溫V型反轉 降雨熱區1圖看懂

北部今晚溫度急降！ 強烈大陸冷氣團南下 山區防局部大雨

【1/19～1/25星座錦囊】迎大寒「4星進站水瓶座」！推動變革、清理人生害蟲好時機…

濕冷天氣來了！未來一週冷氣團來襲三部曲 這1天溫度才回升......

