紅包裡裝的不只是祝福 桃市圖邀親子用閱讀迎新年

農曆新年將至，桃園市立圖書館以「閱讀迎新年」為核心，推出春節限定閱讀推廣活動，透過別具巧思的創意紅包設計，邀請親子在年節期間一起「讀祝福、玩文字」，讓紅包不只是祝賀心意，更成為家庭共讀的溫暖起點，陪伴市民以書香迎接嶄新一年。

桃園市立圖書館表示，今年特別規劃《丙午年馬上發紅包》活動，紅包設計跳脫傳統樣式，融入「翻讀」、「拼讀」的互動概念，讓文字從靜態祝賀轉化為親子間的小小閱讀遊戲。孩子可透過翻轉、組合字詞，讀出屬於自己的新年祝福；家長也能在陪伴過程中，引導孩子感受閱讀的樂趣，讓紅包成為促進家庭互動的閱讀媒介。

除創意紅包外，桃市圖亦邀請家庭在年節前夕，為家中書櫃進行一次溫柔整理，重新回望陪伴孩子成長的閱讀記憶。活動鼓勵民眾拍攝一張「家庭閱讀照片」，無論是親子、祖孫、手足或其他家庭成員共讀的溫馨畫面皆可，並同時推薦一本適合親子共讀的好書，分享閱讀帶來的感動與收穫。完成投稿後，即有機會獲得限量版《丙午年馬上發紅包》。

桃市圖指出，本次活動分2階段彩禮，完成第一階段投件，就有機會獲得限量版《丙午年馬上發紅包》限量推出兩款紅包袋及斗方春聯1份，親子共讀照片獲得入選，除可以獲得限量版超紅筆記本，共讀照片還可以上桃市圖官網及電視牆播放，成為閱讀大明星喔!

閱讀大明星採評選方式辦理，將由評選小組第二輪進行綜合評選，重視家庭閱讀情境的真實性與溫度、書籍推薦的親子共讀適切性，以及文字分享內容所展現的閱讀推廣意義。期盼透過一則則真誠分享，累積成屬於城市的閱讀書單，讓一本書的溫暖被更多家庭看見與延續。

《丙午年馬上發紅包》限量推出兩款紅包及斗方春聯，總計600份，數量有限。凡參加投件的民眾，就有機會獲得。入選名單將公告於桃園市立圖書館官網，並以電子郵件通知，獲選民眾可依公告指定時間與地點領取，或依實際公告方式辦理郵寄。

桃園市立圖書館館長施照輝20日表示，閱讀不只是學習任務，更是陪伴孩子理解世界、感受情感的重要途徑。期盼透過本次活動，讓孩子從小體會閱讀是一件幸福而日常的事，也讓紅包不只是收下來，而能被一家人一起「讀出來」，在書頁與祝福之間，迎接充滿希望的新一年。



