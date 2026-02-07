紅包該包到幾歲？網友熱議「停損點」其實不看年紀

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

農曆春節將近，紅包文化再度成為熱門話題。許多人開始思考紅包的「期限」究竟在哪裡？近日有網友在社群平台上發問：「大家紅包都包到什麼時候」引發熱烈討論。

不少人認為，紅包的停止點並不是單純的年齡，而是人生階段的轉折。有人分享，「等到孩子大學畢業、開始工作後，就不再收紅包」因為已具備經濟能力，不再被視為需要長輩照顧的「小孩」。也有人表示，「結婚是另一個分界線，成家立業後就不再領紅包，反而要開始回饋親友」。

然而，習俗並非一體適用。有網友透露，自己即使已經出社會，親戚仍會象徵性包紅包，認為這是過年喜氣的一部分；甚至有人一路領到三十多歲，直到外婆過世才真正停止。也有家庭習慣「未婚都算小孩」，因此即使成年仍能繼續領紅包。不同地區也有差異，像香港就流行「沒結婚都能領紅包」，讓不少台灣網友直呼羨慕。

