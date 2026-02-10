紅包通膨！包600元竟被嫌少 網友嘆：現在1200元才算有誠意

隨著農曆新年腳步接近，關於紅包金額的討論再度成為社群媒體熱門話題。一名網友在Threads平台發文表示，觀察到近期討論中，包給小孩的紅包金額出現明顯上漲趨勢，甚至出現「600元會被嘲笑」的說法。

根據該網友描述，現今紅包行情已大幅改變。1000元被視為基本門檻，若要展現誠意，金額至少須從1200元起跳。該網友回憶自己童年時期，收到200元紅包便能開心一整天，對比現在的行情變化，不禁感嘆紅包通貨膨脹的誇張程度。

廣告 廣告

此議題引發廣泛共鳴。有網友分享個人經驗，表示曾嘗試包800元紅包，卻遭家人碎念，最後只好提高至2000元。該網友擁有4名姪子與3名外甥，龐大的紅包開支讓其對過年感到壓力。

另有網友指出，若家中晚輩眾多，按照新行情標準，經濟負擔將相當沉重。一名網友表示，自己有4名姪女與4名外甥，還需包給父母，若每個小孩都給1200元，恐將面臨破產危機。

針對紅包金額爭議，部分網友提出不同觀點。有人認為紅包應量力而為，重點在於心意而非金額。即使只包200元，也是辛苦賺來的錢，代表著祝福與誠意。若小孩嫌少或覺得可笑，那是其個人問題，不應以此作為評判標準。

有網友強調，紅包是祝福的象徵，不應成為情緒勒索的工具。若包600元還被嫌棄，隔年便可考慮不再給予。紅包的意義在於傳遞心意與維繫感情，而非比較財力或滿足他人期待。

更多品觀點報導

女大生轉行水電日薪1600！怨沒年終還要包紅包

凱基銀新春理財專案！3個月美元定存年利率6％ 換匯優存最高8.8%

