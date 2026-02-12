紅包金額怎麼包？如何放大紅包錢？3大紅包實用線上工具一次看！
每逢過年，紅包相關的話題討論度總是居高不下，究竟過年紅包要包多少？收到的紅包錢又該怎麼處理？Yahoo特別推出「紅包迴力鏢」、「紅包放大術」、「紅包台股計算機」等趣味工具，讓大家再也不用為了回禮行情而困擾，也能趁過年期間研究台股，農曆年後就能隨時都能加入股市。
紅包台股計算機
蛇年台股表現亮眼，讓不少投資人蓄勢待發，準備年後將手中的紅包錢再度投入市場，也讓許多投資新手躍躍欲試，Yahoo新聞推出「過年紅包台股換算機」，讓投資小白也能對台股股價有簡單概念，只要隨手按一按，從全台上市公司市值排行Top20挑一檔股票，就能依據封關價，試算出拿到的紅包可以變成多少股，讓抽象的股價瞬間變得有感。
紅包迴力鏢
紅包金額一直是多年來不少民眾困擾的問題，究竟紅包包多少才符合行情？收到紅包後怎麼回禮才不失禮？Yahoo股市推出「紅包迴力鏢」人情世故計算機，讓大家擺脫年年上演的煩惱，只要輸入「爸爸包給我...」的預設金額，再輸入預計要包紅包的對象稱謂，就能得到人性化紅包金額的建議，確保回禮大方得體又不傷荷包！
紅包放大術
複利的力量驚人，只要持之以恆，長期下來就能累積可觀的報酬，Yahoo股市推出春節限定「AI紅包放大計算機」，只需10秒，就能馬上看出紅包錢投資10年後的驚人變化，如果還沒想好紅包錢怎麼花，不如把這筆錢拿來投資理財，經過一段時間後，就能把小錢滾成大錢，成功放大手中的紅包錢。
撰稿：吳怡萱
