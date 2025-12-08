紅十字會捐上億元 花蓮消防水璉分隊新建廳舍動土

（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）花蓮縣消防局水璉分隊廳舍新建工程今天舉行動土典禮，由中華民國紅十字會捐贈1.12億餘元興建，象徵社會力量對消防工作支持，體現民間團體與政府攜手守護公共安全的關懷。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣消防局水璉分隊廳舍新建，是繼豐濱分隊完成後的「最後一塊拼圖」，對於強化台11線海岸線的救災功能具有重要意義；也特別感謝紅十字會在0206地震後長期對花蓮援助，包括中繼屋新建、水璉分隊廳舍工程等，對花蓮自主救災能量的提升給予許多幫助，捍衛東台灣救災救援體系。

縣府表示，水璉位處花蓮台11線重要門戶，是南北向人車往返必經之處，也是山海交會特殊地區，周邊地形複雜，居民分布於山地與聚落之間，近年車流量與旅遊需求提升，使救護與救災任務量逐年增加。

花蓮縣消防局說明，現有水璉分隊廳舍老舊、空間不足，不論車輛停放、裝備儲存或人員休息空間皆不敷使用，已無法因應多元且高頻勤務需求；新建廳舍落成後，將能提供更充足救災空間與更完善勤務環境，顯著提升消防應變能量，守護山海之間的居民與旅客。

消防局長吳兆遠指出，水璉分隊肩負山區急難救助、道路救援、海邊緊急事故等多元任務，加上台11線近年交通頻繁，使救護案件需求持續攀升。

新建廳舍基地面積2387平方公尺，規劃為地上3層建築，總樓地板面積1510.87平方公尺，總經費為新台幣1億1298萬3196元。（編輯：陳仁華）1141208