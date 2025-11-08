紅十字會捐贈 花蓮震災中繼屋加碼家電 12月入住
（花蓮縣政府提供）
記者林中行∕花蓮報導
０四０三強震災後逾一年，花蓮縣政府規劃兩種中繼宅，提供重建階段居住。由紅十字會捐贈的組合屋八日落成，並加碼家具跟家電讓災民輕鬆入住，將開放災民選屋，預計十二月入住。
由縣府與紅十字會合作的中繼宅組合屋，位在花蓮市美崙林園公園旁，共有兩種房型，十五戶單房型室內面積十點九坪，十五戶雙房型室內面積十二點七坪。
縣府感謝紅十字會捐助二千八百萬元建屋經費，還加碼家具跟家電，每戶都配有冷氣、流理台、雙口ＩＨ爐、洗衣機、冰箱、窗人床組、沙發及衣櫃等，讓災民可安心入住。
建設處除了興建組合屋，也配合興闢區內通路及排水設施，每戶門前都有寬敞停車空間。
建設處表示，規劃十五日下午辦理選屋，待簽約及點交等行政作業完成後，預計十二月讓災民陸續搬遷入住。
另外，花蓮市廣東街與信義街口約一千坪空地，由慈濟基金會援建的中繼永久屋，為地上五層的ＲＣ建物，有一百一十二間單間套房、三十二間二房共一百四十四戶，已於九月竣工，將供災民選擇入住。
其他人也在看
宜蘭青年創生季登場 串聯創生市集與特色活動
今年由縣府打造專屬青年創生交流的空間「宜蘭青年創生基地」，延續東區青聚點成果，轉型升級，展現宜蘭地方創生及青年串聯合作成果，今（八）日上午十一時在中興文創園區舉辦「蘭作伙－宜蘭青年創生季」帶來創生基地這一年的精彩成果，也相揪創生團隊、五結鄉公所及蘇澳鎮公所一起參與，辦理創生市集、體驗活動、分享會與多元演出，展現青年行動的地方實踐能量，活動以宜蘭青年創生基地為核心，串聯戲棚下及光合屋，有近百組品牌參、與市集及多達十五場活動，打造具宜蘭特色的青年創生派對。「蘭作伙－宜蘭青年創生季」至十六日。首日活動由代理縣長林茂盛出席，縣府勞工處長游宏隆、縣議會議長張勝德、縣議員林麗、縣議員陳鴻禧、縣議員邱素梅、宜蘭市長陳美玲、五結鄉長沈德茂、縣工策會總幹事陳志信、羅東鎮公所秘書劉占祥共襄盛 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
黃仁勳快閃台南！偕魏哲家啖牛肉爐 粉絲搶要簽名
台北市 / 綜合報導 輝達執行長黃仁勳再度來到台灣，今(7)日下午前往台積電台南三奈米廠，晚餐繼續跟台積電董事長暨總裁魏哲家，在知名餐廳用餐，台積電高層幾乎全到了，從牛肉爐店，再到冰店，黃仁勳所到之處，都有民眾等候簽名，場面熱鬧，他也送上肉燥飯、明信片，給慕名而來的粉絲。來來來見者有份，輝達執行長黃仁勳滿手的肉燥飯，還要台積電董事長暨總裁魏哲家幫他一起發，台積電董事長魏哲家說：「太厲害了，嘿，有人還餓的嗎。」看看他7日抵達台灣，結束台積電台南三奈米廠的行程後，馬不停蹄來到永康的牛肉爐店用餐，除了魏哲家就坐在他的對面。台積電高層幾乎全到了，除了副總經理王英郎也被捕捉到身影，現場還有技術開發資深副總經理張曉強，共同營運長米玉傑，執行副總經理暨共同營運長秦永沛，通通來吃牛肉鍋，輝達供應鏈高階主管，則坐在他的旁邊，持續展現雙方的好交情，黃仁勳所到之處都掀起旋風，還有學生特地寫手版，希望能獲得偶像的簽名。粉絲李同學說：「對，(寫說)我是你的粉絲，然後我每天看你的影片，然後我希望你可以簽名給我，我的夢想是跟你一樣，成為一個很有錢的人。」來不及到牛肉爐追星也沒關係，黃仁勳下一站前往台南知名冰店，照樣是照相簽名來者不拒，買下整面明信片一一簽名。輝達執行長黃仁勳說：「很棒的一天，很開心見到你們。」黃人勳結束台南行搭機飛往台北，接下來也將參加台積電一年一度的運動會，一舉一動持續受到關注。 原始連結華視影音 ・ 13 小時前
國民黨主席鄭麗文赴統派主辦秋祭（1） (圖)
國民黨主席鄭麗文（前左1）8日下午出席統派社團台灣地區政治受難人互助會主辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，台灣地區政治受難人互助會總會會長周弘奇（前左2）坐在鄭麗文旁邊。中央社 ・ 11 小時前
加薩衛生部：以哈戰爭迄今逾6萬9000名巴勒斯坦人喪生
（中央社加薩汗尤尼斯8日綜合外電報導）巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）轄下的加薩衛生當局今天表示，以色列與哈瑪斯戰爭爆發至今，已有超過6萬9000名巴勒斯坦人喪生。中央社 ・ 7 小時前
情侶控賣場爐烤牛排「肉太生」 吃完上吐下瀉｜#鏡新聞
台中一對情侶，日前在連鎖家具賣場的美食街點了一份爐烤牛排，但整塊肉看上去就像「生牛肉」，還有血絲，沒想到吃完回家後，兩人開始肚子痛，半夜瘋狂拉肚子，女友甚至吐到胃痙攣，不過業者強調製作流程都有依照嚴格的 SOP。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 9 小時前
杏輝宜蘭馬拉松 2500跑者參與
第四屆「二○二五杏輝宜蘭馬拉松」開幕典禮於昨（八）日上午五時三十分在宜蘭運動公園田徑場辦理，上午六時在宜蘭縣代理縣長林茂盛與杏輝醫藥集團副董事長李易達的鳴槍下熱鬧開跑。此屆賽事吸引超過二五○○名跑者參與，包含來自肯亞、柬埔寨、瑞典、日本等多國好手，共同「跑勁宜蘭」，「勁情享受」獨具特色的補給美食與沿途美景。代理縣長林茂盛表示，杏輝宜蘭馬拉松邁入第四屆，在宜蘭縣政府與杏輝醫藥集團的共同努力下，已累計吸引逾萬名跑者參與。活動除延續最受好評的賽道風景外，今年的在地特色補給也全面升級，提供魚丸、蘿蔔糕、粉腸、一串心、棗餅等多種品項；完賽後更有肉羹、西魯肉、滷海帶、豆干、金棗茶及薑母茶等暖心美食，讓跑者從身心靈到味蕾都能獲得溫暖與滿足。杏輝醫藥集團副董事長李易達表示，企業長期以「大 ...台灣新生報 ・ 6 小時前
全聯慶祥慈善基金會關懷北榮桃園分院弱勢病患 連續9年捐贈愛心物資
在醫療防線上，有一份關懷悄悄延續了九年。台北榮民總醫院桃園分院為感謝全聯慶祥慈善基金會長期以來對醫護團隊與病患的支持，特於今(114)年致贈「醫路同心」紀念獎座，表彰基金會多年來持續以實際行動守護醫療、溫暖社會的深厚情誼。獎座象徵醫療與社會攜手並進、同心守護的精神，也代表全體醫護人員對基金會長期善行桃園電子報 ・ 1 天前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 17 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 11 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 14 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前