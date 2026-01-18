紅十字會青年防災士結訓 花蓮偏鄉築安全防護網

中華民國紅十字會今日於淡水人道園區舉行「青年防災士服務訓練營」結訓典禮。（中華民國紅十字會提供）

中華民國紅十字會今日舉行「青年防災士服務訓練營」結訓典禮，115位來自全台23所大專院校的青年全數取得內政部「防災士」及紅十字會「基本救命術（BLS）」雙資格，其中不少人在花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災後化身「鏟子超人」挺進第一線。紅十字會表示，這批新科防災士將於農曆年前分2梯次挺進花蓮，為14所偏鄉校園的孩子築起一道專業的安全防護網。

中華民國紅十字會今日於淡水人道園區舉行「青年防災士服務訓練營」結訓典禮，並邀請青年防災士演示CPR、AED急救及包紮技能。

廣告 廣告

「這幾天我們一起犯錯、也彼此支持，這就是團隊的力量。」台大大氣科學系學生賴俊君分享，除了防災專業，最意外的收穫是學會了「與孩子溝通」的能力。在準備教案時，夥伴們常不自覺使用「大人」的詞彙，但在隊輔溫柔提醒下，他們學會將知能轉化為孩童能理解的語言。這種「陪伴與帶領」的軟實力，讓防災教育不再是生硬的口號，而是具備溫度的連結。

紅十字會會長潘維大表示，看到這麼多人捨棄寒假、主動承擔，這股熱血與熱情就是「博愛、人道」最美的風景；台大醫院雲林分院院長馬惠明則說，社會的進步不是靠少數英雄，而是願意站出來的人。

紅十字會指出，花蓮強震後的復原路漫長，心理與防災意識的扎根更是迫切，這次行動不只是防災知識的傳遞，更是青年參與公共事務的具體實踐。花蓮只是起點，未來將以此模式為藍本，將「青年防災士」的火種擴散至全台偏鄉角落，「哪裡有需要，紅十字會的青年防災士就在哪裡。」

更多中時新聞網報導

任容萱曝外甥神預言 Selina二寶有望

劉容嘉斬13年情 掰了身價上億男友

國中小午餐免費 屏縣、嘉縣跟進