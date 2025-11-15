紅堡案反恐調查鑑識取樣出意外！印度警局深夜爆炸釀9死
印度查摩與克什米爾邦（Jammu and Kashmir）諾格姆警察局發生爆炸事件，中央政府15日表示，爆炸原因是鑑識人員在取樣過程中意外引發。這起事故已造成至少9人死亡，死亡人數可能還會上升。爆炸發生在當地時間晚上11時20分左右，震動範圍廣大，據稱遠在30公里外都能感受到衝擊波。
印度內政部查摩與克什米爾事務司聯合秘書洛坎德（Prashant Lokhande）表示：「昨天晚上11點20分左右，諾格姆警察局內發生了一起不幸的意外爆炸。在調查一個恐怖組織的過程中，警察局的露天區域存放了大量爆炸物和化學品。」他解釋，參與調查的各機構正在協調合作，按照標準程序，已將回收的化學品和爆炸物樣本送往實驗室進行鑑識和化學檢驗。
一位消息人士透露，爆炸物就存放在警察局的露天區域，這些爆炸物與紅堡爆炸案有關的恐怖襲擊小組有關。「過去兩天，一直在進行鑑識人員取樣程序，因為他們必須在周五深夜提交所有樣本。」
洛坎德進一步強調：「事故原因正在調查中，任何其他猜測都是不必要的。政府在這個悲痛的時刻與遇難者家屬站在一起。」一名查摩與克什米爾邦高級警官表示，爆炸威力「非常大」，「遠在30公里外都能感受到衝擊波」。該警官補充說，「諾格姆警察局和附近幾輛汽車被大火吞噬，警察宿舍也遭到破壞，多名警員受傷。」
值得注意的是，諾格姆警察局上週成為破獲穆罕默德軍（JeM）跨邦恐怖組織的關鍵調查中心。查摩與克什米爾邦警方的調查範圍從克什米爾谷地延伸至數百公里外的北方邦和哈里亞納邦，最終揭露了該組織的活動。
在搗毀該恐怖組織窩點的行動中，查摩與克什米爾邦警方繳獲了超過350公斤的硝酸銨。這只是約2,900公斤疑似爆炸物的一部分，其他疑似爆炸物還包括鉀肥、磷、試劑、易燃物、電子電路、電池、電線、遙控器、定時器和金屬片。
