《紅塵問仙》×《赤鬼》重磅聯動！限定角色與赤鬼本人配音劇情同步登場！

▲《紅塵問仙》×《赤鬼》重磅聯動。(圖/業者提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

由 SheenaGames 開發的成人修仙放置 MMORPG《紅塵問仙》再度掀熱潮！官方於11月12日宣布，繼 SWAG 特別合作廣受玩家好評後，將與知名創作者 赤鬼伯伯 展開全新跨界聯動企劃。

本次聯動中，官方特別設計了限定角色「赤鬼伯伯」，並開放兩套聯動時裝。玩家可透過活動取得角色後，解鎖由赤鬼本人親自配音的劇情內容，享受兼具聽覺福利與劇情張力的沉浸體驗。

▲限定角色與赤鬼本人配音劇情同步登場。(圖/業者提供)

鏡中異界揭開序幕 赤鬼闖入九州修仙世界

活動主線劇情以「鏡中異界」為題，描述創作者赤鬼伯伯在直播介紹一面古鏡時，意外被鏡光吞噬、靈魂穿越至九州修仙大陸。玩家在山林間發現這名舉止異常的女子，並將她帶回宗門。隨著調查展開，道天宗長老璇璣指出，古鏡疑似為通往異界的門戶，過去也曾引發神秘失蹤事件。

為尋找鏡中真相，玩家將與赤鬼一同踏上探索之旅，深入山澗與湖底遺跡，對抗潛伏的妖獸與鏡影。隨著故事推進，紅塵與鏡界的界線逐漸模糊，一段跨越現實與異界的修仙奇緣隨之展開。

▲(圖/業者提供)

赤鬼警報！色狗們全員集合——赤鬼專屬福利正式開啟！

這次，《紅塵問仙》特別與赤鬼伯伯展開火熱聯動，推出香氣滿滿、福利爆表的限定劇情， 只要玩家入手「華服與贈禮」或「異世界修真者」任一套限定時裝，並成功提升與「赤鬼」的好感羈絆，就能解鎖專屬雙修劇情，親身體驗赤鬼獨有的魅惑修真之道。

赤鬼的色狗們！還不快登入《紅塵問仙》，和赤鬼共修紅塵、體驗極樂修仙！

