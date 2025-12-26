紅姐、家寧登上國文段考！迷因變考題 網友笑翻：這老師太用心

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

近日一份國文段考考卷引發討論，題目裡巧妙結合許多網路熱門時事與迷因，包括南京紅姐、網紅家寧、鬼滅之刃及台語迷因「擱供」，讓不少學生覺得有趣又好笑，也吸引大量網友討論，表示出題老師超用心，成功把課本內容與學生間的話題融合。

一名網友在Threads發文分享考卷內容，表示題目設計很有趣，例如在聲韻拼音題中出現「家寧」的名字，考正確發音；南京紅姐結合《五柳先生傳》情境出題。閱讀測驗則用鬼滅之刃的特典資訊與購票須知作為文本，讓網友笑喊「到底哪個國文老師會想出這種段考卷」。

除了時事與動漫元素，考卷還加入台語迷因「擱供」，「擱供」的意思是「（你）再說啊」省略主語，舉例後進一步考驗學生哪個成語同樣屬於省略主語的句型，讓學生分析語法結構。

貼文曝光後，網友紛紛留言笑讚，「這才是會教書的老師」、「考題很生活化也有水準」、「家寧的題目是在問國字的正確發音，快笑死」、「紅姐也能進國文考題，真的笑死」、「蠻強的，題目內容其實蠻正經的不是亂出」、「雖然說沒有脫離社會是好事，但你這老師有點太活網了」、「超讚欸，這題目寫起來心情很好」、「考這個反而是正確的，最貼近生活的語言理解應用」。

