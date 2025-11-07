紅孩兒因為當兵才解散！54歲張洛君未婚「不想拖累人」

安唯綾（左起）、策展人張洛君、周曉涵7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」義賣記者會。（林奕如攝）

策展人張洛君號召周曉涵、安唯綾等藝人，7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」義賣記者會。近來藝人閃兵風暴延燒，他直言：「紅孩兒就是因為當兵才解散，在我們那個年代是很難想像的。」他以師兄「小虎隊」舉例，在演藝圈會被人用放大鏡去看，吳奇隆右肩有慣性脫臼照樣去當兵。

張洛君現在依舊會跟吳奇隆、前老闆張小燕定期聚會，劉詩詩未曾出現過，近幾年吳奇隆和劉詩詩離婚傳聞不斷，張洛君笑說：「那不是真的，現在爆料不用錢。」若是真的，他一定會聽到風聲。54歲張洛君一直未婚，之前曾和「最美觀音」陳若萍論及婚嫁，分手後有交往2任女友，現在維持單身，他對於婚姻想法，「不想拖累人，對另一半照顧太好，後來想想是壓力。」

他籌辦此公益展連續7年，親力親為載作品、佈置展區等，並且一一打電話邀約藝人，邀約到60多位藝人參加，完全無籌甚至還要自掏腰包，他甘之如飴：「很像同學會一年見一次，平常遇不到這些藝人，一年才見一次。」

張洛君連續7年擔任策展人，為了公益忙進忙出。（林奕如攝）

他退居幕後多年，之前開了製作公司，從提案、拍片、剪接都一手包辦，遇到疫情不景氣，賣掉房子還債，公司也收掉了，目前在好友劉培華林口家中租房，他為了公益忙進忙出，「覺得自己有一點用處，原來還有需要我的地方，很怕自己沒有用。」

今年共有85名人與藝術家參與，創作不扣除成本，全數捐贈「讓愛閃耀」，幫助中小型社福單位。 萬海慈善相信，每一次創作、每一次出價、每一次分享，都是讓愛閃耀的瞬間。邀請大家一起用藝術，讓世界變得更溫柔。線上競標義賣活動於11月7日正式開跑，分六個波段進行，由不同創作者接力登場。

