紅崴攜手趕路的雁 成為守護家人的反毒防護網

紅崴科技十七日攜手社團法人中華趕路的雁全人關懷協會等，聯手推動反毒教育。（紅崴科技提供）

記者蔣謙正／台南報導

紅崴科技十七日特與社團法人中華趕路的雁全人關懷協會、中華民國多層次傳銷商業同業公會與台南市青年杏林醫學教育協會聯手推動反毒教育，在紅崴科技總部舉辦「反毒宣傳公益活動」，北中南的民眾共同參與這場盛會，透過觀賞以色列3D電影、真實事件改編的本土電影《宇裂芯沉》與識別仿真毒品、有獎徵答等活動、以提升社會大眾識毒、拒毒的意識。

新興毒品越發越氾濫，吸毒人口更逐漸年輕化，造成許多社會問題，紅崴科技特別邀請趕路的雁全人關懷協會理事長廖秋欽、執行經理周宜賢所帶領的團隊，前往紅崴科技總部進行宣導。活動開始前，紅崴科技發下宣誓小卡，期待參與者們在經歷這場公益活動後能夠將自己的感想與期盼寫下，也為正在努力戒毒的人們加油打氣，成為反毒家園防護網的一環。

新興毒品越發越氾濫，吸毒人口更逐漸年輕化，造成許多社會問題，紅崴科技邀請趕路的雁全人關懷協會推動反毒教育。（紅崴科技提供）

在觀賞以色列互動3D電影《毒品對大腦的傷害》後，周宜賢邀請戒毒講師－蔡昕閶來分享他的人生故事，小名乖乖的他在朋友的慫恿下碰毒後，傷害身邊親人的心。還好來到「趕路的雁」，認真戒毒好好過日，他以切身之痛告訴在場的聽眾「毒品真的不好玩也不快樂！」

在觀賞真實事件改編的《宇裂芯沉》與《你擁有美好的人生》電影後，大人與學童們直觀的感受到毒品對於人體、對於家庭與健康的危害，也讓在場的參與者們多有感觸，堅定不可碰毒的決心！期間還有有獎徵答、識別仿真毒品的活動，讓知識成為養分，未來更容易對毒品說不！

紅崴科技暨腳的眼鏡愛心慈善會理事長謝進興博士期許產業、公部門與學校三方合作，打造更緊密的防護網，守護青少年的健康。（紅崴科技提供）

紅崴科技暨腳的眼鏡愛心慈善會理事長謝進興博士表示，紅崴科技以推廣健康為主，調養健康是一輩子的事，但人只要碰了毒與賭，就毀於一旦，害人害己。毒品又逐漸多樣化，對於我們的下一代要更加注意，嚴防毒品危害我們國家未來的主人翁。他期許未來能透過產業、政府機關與學校，三方合作，打造更緊密的防護網，從源頭做好防治工作，守護青少年的健康。

