紅崴觀光工廠半程馬拉松嘉年華 吸引逾千名跑者參賽





第三屆「紅崴觀光工廠半程馬拉松健康嘉年華」22日在安南區熱鬧開跑，吸引逾千名跑者齊聚參賽。台南市長黃偉哲特別到場向所有參賽者、工作團隊與在地夥伴致意。他表示，紅崴以觀光工廠結合路跑運動，不僅帶動地方觀光，更打造全民參與的健康盛事，市府將持續支持相關活動，讓台南成為更友善、更健康的城市。

本屆賽事規劃 5 公里、10 公里與 21 公里組別，結合觀光工廠導覽、各國美食市集、草地音樂會、頌缽體驗、馬戲表演與闖關活動，內容多元豐富。YOYO家族香蕉哥哥與蔓越莓姐姐也現身帶動唱，現場熱鬧歡樂。

台南市政府表示，觀光工廠是產業升級與觀光發展的重要力量，不僅串聯在地產業鏈，也讓民眾能以更輕鬆的方式認識台南的製造能量與生活文化。市府近年積極輔導觀光工廠提升服務品質、導入智慧導覽及親子友善設施，讓產業不只做好產品，更能「說好故事、帶動體驗」。歡迎民眾持續支持在地觀光工廠與相關活動，感受台南在地活力。

