紅州準備藍了？Polymarket押注爆炸 民主黨奪回眾院勝率飆破80%

根據《Polymarket》預測市場最新數據，民主黨在 2026 年中期選舉中奪回眾議院的概率已達 80%，總交易量逾 69.4 萬美元，顯示投資者對共和黨執政前景持悲觀態度。 圖:翻攝自X帳號@fangshimi

[Newtalk新聞] 根據《Polymarket》預測市場最新數據，民主黨在 2026 年中期選舉中奪回眾議院的概率已達 80%，總交易量逾 69.4 萬美元，顯示投資者對共和黨執政前景持悲觀態度。歷史數據顯示，《Polymarket》等預測市場的選舉預測準確率高於民調，過去對 1948 年至今多場選舉的分析顯示，準確度可達 74% 至 90%。值得注意的是，民主黨在 11 月的勝算為 70%，短短一個月便上升至 80%，符合歷史上總統執政黨在中期選舉平均失去 26 席的趨勢。

近期田納西州第七國會選區的特別選舉，也反映出民主黨在傳統紅州取得一定進展的跡象。共和黨候選人範·埃普斯最終以 7.5 個百分點險勝民主黨挑戰者，較 2024 年總統選舉超過 20 點的優勢大幅縮小。選區各郡普遍向民主黨藍移 7 至 15 點，共和黨為保住席位投入 500 萬美元，凸顯選情緊繃。分析指出，結果可能反映反川普情緒或民主黨在地方選民動員的效果，預示 2026 中期選舉共和黨將面臨更大壓力。

近期田納西州第七國會選區的特別選舉，也反映出民主黨在傳統紅州取得一定進展的跡象。共和黨候選人馬特·範·埃普斯最終以 7.5 個百分點險勝民主黨挑戰者，較 2024 年總統選舉超過 20 點的優勢大幅縮小。 圖:翻攝自X帳號@fangshimin

針對全國選情，一篇假設性美國眾議院地圖顯示，如果 2026 年中期選舉每個選區平均向民主黨藍移 13%，民主黨將取得 251 席，超越共和黨 184 席，遠高於目前 2024 年選後的 215 席對 220 席格局。該模擬基於肯塔基州民主黨州長安迪·貝希爾在 2024 年大選中超越副總統候選人賀錦麗 13.2% 的表現，凸顯紅州民主黨潛力，但專家指出，全國均勻擺盪的情況罕見，且受選區重劃影響明顯。

另一方面，週四上午，眾議院議長麥克·約翰遜為範·埃普斯舉行國會議員宣誓就職儀式。與此形成對比的是，民主黨眾議員阿德麗塔·格里哈爾瓦在 9 月 23 日贏得亞利桑那州第七選區特別選舉後，歷經七週才完成宣誓。觀察人士指出，約翰遜延遲格里哈爾瓦宣誓的原因，可能與她投下將決定眾議院是否公佈艾普斯坦案卷宗的關鍵票有關，而範·埃普斯的即時宣誓則對共和黨在眾議院的微弱多數至關重要。

