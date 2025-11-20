紅帽成關鍵！巡邏警眼尖辨識 迷途失智翁深夜被尋獲

【警政時報 江雁武／台中報導】臺中市政府警察局第一分局西區派出所在 114 年 11 月 12 日晚間 18 時許接獲民眾焦急報案，表示家中 85 歲的蔡姓老翁患有失智症，於北屯區住處獨自外出搭乘公車後失去聯繫。天色逐漸昏暗，家屬多次嘗試聯絡皆未接通，擔憂長者安危而趕至派出所尋求協助。

手機撥不停仍找不到爸，警方鍥而不捨終在中華路口發現失聯老翁。（圖／記者澄石翻攝）

警員張惜墨受理後，深知失智者夜間迷途風險極高，立即調閱沿線監視器畫面，掌握老翁可能行蹤，同步通報線上巡邏警力展開搜尋，啟動「快速協尋」機制，以分秒必爭的速度投入搜索。

據家屬表示，蔡姓老翁罹患失智症，近期偶有記憶混亂情形，當日傍晚外出後便未再返家，手機多次撥打均無人接聽，使家屬心急如焚，不斷向警方拜託：「一定要幫我找到爸爸。」張員聽聞後加速比對監視器影像，並持續嘗試撥打老翁電話。雖然初期尚未能聯繫上，但警方並未放棄，持續追查線索，在多次撥號後終於成功接通，確認老翁位置大致位於臺中市中華路一帶。

掌握明確方向後，警方立即調派巡邏警員高宏銓、張智揚循線展開地毯式搜尋。兩人沿著中華路、繼光街、公益路等夜間繁忙路段逐一巡查，穿梭騎樓與人行道間比對通報特徵，在霓虹燈光下反覆確認，務求不漏掉任何可能線索。

終於，在約晚間 21 時許，巡邏同仁於中華路與公園路口附近的騎樓下，發現一名戴紅色帽子的老翁低頭獨坐，外觀特徵與失蹤者相符。警方立即上前關心並核對身分，確定此人正是失聯近三小時的蔡姓老翁。為避免長者於寒風中受凍或再度迷途，警方立即將其攙扶上警車載返派出所。當蔡姓女子見到父親平安返所時，情緒瞬間潰堤，激動揮手喊著：「爸爸，我在這裡！」並不斷向警方道謝，場面令人動容。警方則回應：「這本來就是我們該做的，人平安最重要。」

中市警一分局提醒，家中若有失智長者，建議家屬替長輩配戴 防走失手環、愛心手鍊或 GPS 定位裝置，能大幅提升安全性並縮短尋獲時間。同時，也鼓勵家屬多留意長者外出狀況，避免單獨行動。如遇緊急狀況，請立即撥打 110 報案，警方將提供最快速且全面的協助，共同守護珍貴的家人安全。

