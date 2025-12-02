「紅得發紫」的州也選情告急！ 川普曾「在這」大贏22% 今急籲川粉出門投票

美國總統川普 1 日晚間透過 X 發布推文，呼籲田納西州第七選區支持者 2 日出門投票，支持共和黨眾議員候選人艾普斯。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普在 2024 年的總統選舉中，獲得超過半數選民支持，並於今年 ( 2025 年) 1 月重返白宮開啟第二段總統任期。然而，美國民眾似乎對川普第二任期首年的施政成果不太滿意。近期川普透過 X 發布推文，呼籲田納西州第七選區的支持者 2 日出門投票，將共和黨候選人送進國會。有網友分析稱，川普在 2024 年時，於該選區大勝 22%，「怎麼連『紅得發紫』的州都選情告急了呢」。

川普於當地時間 1 日深夜透過 X 發布推文，公開召集田納西州第七選區所有支持「美國優先」政策的「愛國者」們參與將於 2 日舉辦的眾議員補選，並將選票投給共和黨籍的議員候選人馬特．範．艾普斯 ( Matt Van Epps )。川普指出，艾普斯將會成為一位珍惜基督教與鄉村音樂的優秀國會議員，「我完全支持他，你們也可以支持這位能『讓美國再次偉大』的戰士」。

川普也在該則推文中附上詳細的投票資訊，強調除了部分可能於上午 7 點開放的投票站外，大部分投票站都將在上午 9 點開放選民投票，並於同日晚間 7 點關閉。川普也特別提醒民眾，稱如果有民眾在晚上 7 點前就已前往投票所排隊，那就不需要因為投票時間截止而離開，「他們必須讓您投票」，積極為艾普斯爭取選民的支持。

針對川普催促支持者出門投票的推文，X 推主「Michael」也以「川普慌了」開頭，發布推文進行評論。「Michael」表示， 2024 年美國總統選舉的結果顯示，川普在田納西州第七選區的支持度比競爭對手賀錦麗多 22% ，「這可是『紅得發紫』的州呢，共和黨的選情竟然不到 2 年就面臨災難」。

許多網友也在推文下方留言調侃，認為川普可能在艾普斯敗選後，再次主張「選舉舞弊」，「川普和川粉們可能又一次提出『深層政府暗中運作』的論調，但殊不知他們現在就是『深層政府的代表』」。

