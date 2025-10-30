紅斑性狼瘡奪命！9成患者為女性 腎炎是最常見併發症

繼港星周海媚之後，已引退的女歌手坣娜也因長期受紅斑性狼瘡困擾而日前過世。根據衛生福利部112年10月統計，台灣約有2萬5千名紅斑性狼瘡病友，女性與男性比例高達9：1，特別好發於20-49歲年輕女性族群。

繼港星周海媚之後，已引退的女歌手坣娜也因長期受紅斑性狼瘡困擾而日前過世。（圖／臉書「Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽」）

花蓮慈濟醫院免疫風濕科主任蘇桂英醫師指出，紅斑性狼瘡是一種自體免疫性疾病，不會傳染，但會影響體內多種器官，包括關節、肌肉、免疫系統、皮膚、腎臟、神經系統、肺臟、心臟及血液等。

狼瘡腎炎是紅斑性狼瘡常見的併發症，患者幾乎都有蛋白尿或顯微性血尿，血壓不易控制等症狀，腎臟指數也會惡化，但若妥善控制，10年存活率可達95%以上。

廣告 廣告

部立彰化醫院腎臟科張淑鈺醫師表示，紅斑性狼瘡導致腎衰竭時，患者會出現水腫、喘、疲憊虛弱等情況。腎臟急速惡化的原因，可能是免疫系統失調，無法辨別外來入侵和自身細胞，體內自行生成抗體攻擊腎臟所致。

張淑鈺醫師表示，紅斑性狼瘡導致腎衰竭時，患者會出現水腫、喘、疲憊虛弱等情況。（示意圖／pixabay）

彰化醫院免疫風濕科主任高堅凱醫師指出，老年人罹患紅斑狼瘡時，因民眾認識不足及警覺性低，常被誤認為只是老化現象，導致延誤治療，最終可能需要洗腎或面臨更嚴重的後果。

高堅凱強調，紅斑性狼瘡患者的5年存活率已從50年代的不到50%上升到現在超過90%，雖然這是終身疾病，但只要長期追蹤服藥，患者仍能正常生活，關鍵是一旦出現復發或病情加重的症狀，必須立即就醫。

大林慈濟醫院院長賴寧生醫師提醒，紅斑性狼瘡患者需注意飲食控制、按時服藥、充足休息、適當運動及防曬，以維持病情穩定。他指出，紅斑性狼瘡並非遺傳疾病，除體質外，還需考慮飲食和環境因素。目前已有多種檢驗方式可掌握病情波及的器官及嚴重程度，使用藥物能更精準。

蘇桂英表示，除傳統用藥「癌得星」及口服免疫抑制劑外，還有新藥奔麗生(belimumab)。（示意圖／123RF）

蘇桂英表示，除傳統用藥「癌得星」及口服免疫抑制劑外，還有新藥奔麗生(belimumab)，已在去年獲得衛福部健保狼瘡腎炎適應症，患者可與標準治療併用。她分享一位廖姓病人合併使用半年後，紅斑性狼瘡指數趨於穩定，蛋白尿也獲得改善。

蘇桂英強調，紅斑性狼瘡雖無法治癒，但有藥物可以控制，病友不應輕易放棄積極治療，應定期追蹤、服藥，與醫師一起並肩作戰，控制病情，在職場或生活上維持良好品質。

延伸閱讀

謝龍介直球對決陳亭妃！駁介入初選：堂堂正正光復台南

蔡裕明/尼米茲號雙墜機 反映帝國霸權的疲態

影/美國買大麻軟糖當零食帶回台 20歲男機場遭海巡攔截