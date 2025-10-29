紅斑性狼瘡好發女性 出現這警訊應立刻就醫

好醫師新聞網記者朱代東／花蓮報導

圖：大林慈濟醫院賴寧生院長是國內免疫治療權威／大林慈濟醫院提供

繼港星周海媚之後，已引退的女歌手坣娜，也被證實長期受紅斑性狼瘡困擾，於日前過世；花蓮慈濟醫院免疫風濕科主任蘇桂英醫師指出，紅斑性狼瘡是自體免疫性疾病，不會傳染，會影響體內的多種器官，除了侵犯人體的關節、肌肉及免疫系統外，也會破壞皮膚、腎臟、神經系統、肺臟、心臟及血液等。患者九成是女性。大林慈濟醫院院長賴寧生醫師提醒，紅斑性狼瘡要留意飲食控制、按時服藥、充足休息、適當運動、時時防曬，以維持病情穩定。賴寧生指出，紅斑性狼瘡並非遺傳疾病，除了體質外，還要考慮飲食、環境因素。紅斑性狼瘡目前已有很多檢驗方式，可以掌握病情所波及的器官及嚴重度，讓用藥可以更精準。

部立彰化醫院腎臟科張淑鈺醫師說，紅斑性狼瘡導致腎衰竭，會使得個案出現水腫、喘、疲憊虛弱等情況，至於腎臟為何會急速惡化，懷疑是免疫系統失調，免疫系統無法辨別外來入侵和自己的細胞，體內自行生成抗體，再攻擊腎臟。

彰化醫院免疫風濕科主任高堅凱指出，老年人的紅斑狼瘡，因民眾普遍認識不夠及較無警覺心，常會被誤認為只是老化現象，因此常被拖延，走向洗腎或更嚴重的後果。

高堅凱醫師強調，紅斑性狼瘡患者的5年存活率已經從50年代的不到50%上升到現在超過90%以上，雖然終身都要共存，但只要長期追蹤服藥，照樣可以正常生活，但記得要提高警覺，一有復發或病情加重的症狀時要馬上就醫，以免一發不可收拾。

根據衛生福利部112年10月統計，臺灣約有2萬5千名的紅斑性狼瘡病友，且女性與男性比例為9：1，特別好發於20-49歲年輕女性，紅斑性狼瘡是自體免疫性疾病，不會傳染，會影響體內的多種器官，除了侵犯人體的關節、肌肉及免疫系統外，也會破壞皮膚、腎臟、神經系統、肺臟、心臟及血液等。

花蓮慈濟醫院免疫風濕科主任蘇桂英醫師表示，狼瘡腎炎是紅斑性狼瘡常出現的併發症，年輕確診、血壓持續升高、腎臟切片有廣泛性發炎等都是影響狼瘡腎炎病情發展的重要因子，幾乎所有的狼瘡腎炎患者都有蛋白尿或顯微性血尿，血壓不易控制等症狀，腎臟指數也會變差，如果好好控制，10年存活率可達95%以上。

除傳統用藥「癌得星」及口服免疫抑制劑之外，還有新藥奔麗生(belimumab)，蘇桂英主任說，廖姓病人合併使用半年後，紅斑性狼瘡指數變穩定了、蛋白尿也獲改善。這原本自費的奔麗生已在去年拿到衛福部健保狼瘡腎炎適應症，病人可與標準治療併用。

蘇桂英主任表示，紅斑性狼瘡不會傳染、無法治癒，但有藥物可以加以控制，病友別輕易放棄積極治療，定期追蹤、服藥，與醫師一起並肩作戰，控制病情，在職場或生活上有不錯的品質。